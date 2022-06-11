25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geliyor! Gözler oradaydı! Onaylandığında tek evrakla hemen çözülecek!

Öncelikle baktığımız zaman 2020 senesinden sonra TBMM'ye verilen yasa teklifinin son hali akıllarda yer alıyor. Bu kapsamda ülkemizde emekli olmak amacıyla vatandaşlarda 3 esas koşul aranıyor. Prim ödemek, belirli bir sürede sigortalılık ve yaş bu aranan koşulların arasında yer almaktadır. Ayrıca dışarıdan prim ödeyerek her sene binlerce vatandaş emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta sistemi prim ödemesi yapanlar emekli maaşına kavuşuyor. Ev hanımlarının emeklilik müracaatları, e-devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilir.
Ev hanımlarının emekli olabilmeleri amacıyla yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şu şekilde sıralanmıştır:
· 50 yaşını doldurmuş olmak
· SGK ile bir bağlantısı olmamak
· Belirli bir vakit çalışmış olan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri amacıyla, ev hanımlarının emeklilik müracaatı gerçekleştirdikleri esnada SGK ya da BAĞKUR ile bağlarının olmaması
· 1995 yılından evvel evlenmiş olmak (25 senedir evli olunması gereklidir.)
· Malullük ve yaşlılık maaşı almıyor olmak
· Gelir vergisine tabii olmamak
25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ev hanımlarının emeklilik müracaatları, e-devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilir. E-devlet üzerinden müracaat yapan ev hanımları, müracaatları onaylandıktan sonra müdürlüklere giderek emeklilik işlemleri bağlamında imza atmalılardır. Müdürlüklerden prosedür yapmış olan vatandaşlar ise prosedürleri onaylandıktan sonra kendilerine verdiği bilgilendirme tarafında müdürlüklere giderek prosedür yapabilirler.