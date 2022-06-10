Emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 ve 46 yaşında emeklilik... İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi...

6-İşçi en az 7000 gün prim ödeme gün adedi ya da en az 25 senelik sigorta ve 4500 gün prim ödeme gün adedi şartını yerine getirmiş olup bayan ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmayı beklemeden kendi talebi ile işten ayrılmış olması,

506 sayılı yasanın geçici 81, maddesindeki emeklilik sürelerini doldurmuş olmak kaydı ile yalnızca yaşını doldurmayı bekliyor iken gene kendi arzusuyla işten ayrılmış olması,

7-İşçi bayan ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten ileri bir sene içerisinde işten ayrılmak istemesi,

8- İşçinin aynı iş yerinde ya da aynı işverene bağlı farklı iş bölgelerinde en az bir senelik çalışma zamanı olmalıdır.