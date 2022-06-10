Emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 ve 46 yaşında emeklilik... İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi...

Çalışanlar borçlanma yolu ile çok daha erken emekli olma talihi elde edebilirler. Kadınlar doğum borçlanması yapar iken erkekler ise askerlik borçlanması yaparak bunları emekli gün sayılarına dahil edebilir. Bayanlarda borçlanma ilk üç doğumda geçerli olmaktadır. Erkeklerde ise kısa devre askerlikler amacıyla borçlanma yoluna gitmek bir mana ifade etmese de uzun devre askerlik yapan kimseler borçlanma yolu ile çok daha erken emekli olabilmektedir.
Prim Borçlanmaları
Erken emekli olmak isteyen çoğu bireyin üstünde tetkik yaptığı prim borçlanması bireyin zaruri nedenlerle çalışmadığı süreleri daha sonra borçlanması ve emekliliğe dahil günler durumuna getirmesidir. Bu şekilde binlerce vatandaş emekli olma vakitlerini çok daha öne çekmeyi başarmıştır.
Özellikle eski günlerde 15 ya da 18 ay boyunca askerlik yapan şahıslar ve bir çok kere doğum yapmış olan hanımlar bu sayede onlarla aynı vakitte işe başlamış kimselerden çok daha erken emekli olma hakkı elde etmiştir. Eğer sizlerde uzun vakit askerlik yapmış yada doğum yapmış bir kimseyseniz tavsiyemiz bu hali çalıştığınız firmada ki hukuk birimine sormanızdır.