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    • SGK
    • 09.06.2022 14:05
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    • 09.06.2022 14:05
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    1800 ve 3600 SGK-SSK prim günüyle 50-51 ve 53 yaşında emeklilik müjdesi! Yıllarca önce emekli olun! İşte yapmanız gereken

    Günümüzde emekli olabilmek amacıyla 2 esas koşul bulunmaktadır. Bu koşullardan ilki yaş sınırlamasıdır. Emekli olabilmek amacıyla kadınların 58 erkeklerin ise en az 60 yaşında olması gerekmektedir. Öte yandan 1999 senesi ve evveli amacıyla 15 sene sigortalılık ve 3600 prim istenmektedir. 50 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 tarihleri arasında sigorta başlangıçlarının olması gerekmektedir. 50 yaşında emekli olmak isteyen erkeklerin ise 24 Eylül 1987 ile 20 Mayıs 1988 tarihleri arasında sigorta girişlerinin olması ile sürekli prim ödemesi gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    1800 ve 3600 SGK-SSK prim günüyle 50-51 ve 53 yaşında emeklilik

    1999 senesi sonrası 4500 prim ve 25 senelik sigortalılık zamanı emekli olmak bağlamında yeterli olmaktadır. Fakat SGK ödemelerinin ve sigorta başlangıçlarının tespit edilen tarihlerde yapılması halinde 50, 51 ya da 53 yaşlarında da emekli olunabilir. Peki, emeklilikte yaşlar nasıl etkiliyor? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

    50, 51 ve 53 Yaşında Kadınlarda Emeklilik

    50 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 tarihleri arasında sigorta başlangıçlarının olması gerekmektedir.

    51 yaşından emekli olmak isteyen kadınların ise 24 Mayıs 1995 ile 24 Mayıs 1996 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması gerekmektedir.

    Son olarak ise 53 yaşında emekli olmak isteyen kadınların 23 Mayıs 1996 ile 24 Mayıs 1997 tarihleri arasında ilk sigorta girişlerini yapması gerekiyor.

    50, 51 ve 53 Yaşında Erkeklerde Emeklilik

    Erken yaşta emekli olmak isteyen kişilerin koşulları emekli adayların cinsiyetlerine göre değişmektedir. Erkek emekli adaylarının 50'li yaşlarda emekli olması amacıyla şu tarihlere ilgi etmesi gerekmektedir.

    50 yaşında emekli olmak isteyen erkeklerin 24 Eylül 1987 ile 20 Mayıs 1988 tarihleri arasında sigorta girişlerinin olması ile sürekli prim ödemesi gerekmektedir.

        51 yaşında emekli olmak isteyen erkeklerin ise 20 Mayıs 1988 ile 23 Ağustos 1988 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması gerekli
        Öte yandan 53 yaşında emekli olmayan isteyen erkek emekli adaylarının ise 24 Mayıs 1988 ile 24 Mayıs 1989 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması zorunludur.

        Bu tarihler dışında sigorta girişlerinin yapılması ya da sigorta primlerinin devamı erken emekliliği sağlamamaktadır. Fakat eksperlerin görüşlerine göre bu hususta mağdur olan vatandaş adedinin çok olması nedeniyle yeni bir planlama yapılacağını söylemektedirler.

        Yaştan Emekli Olma

        Kısmi emeklilik olabildiğince tanınan bir kavramdır. Yaştan emekli olma haline kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek amacıyla belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Örneğin erkeklerde alçakta ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 sene ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

        – 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
        – 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında
        – 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında
        – 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında
        – 24.05.2014 tarihinden sonra yerine
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        Haberler SGK 1800 ve 3600 SGK-SSK prim günüyle 50-51 ve 53 yaşında emeklilik müjdesi! Yıllarca önce emekli olun! İşte yapmanız gereken
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