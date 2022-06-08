Babadan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Birikmiş yetim aylığı sorgulama nasıl yapılır?

👉Vefat etmiş babadan maaş alabilmek için gerekli olan şartlar, 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:
• Yaşlılık ve ölüm sigortası için en az 1800 prim günü ödenmiş olması gereklidir.
• Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigortalı olan kişiler, en az 5 yıl boyunca sigortalı ve 900 prim gününü ödemiş olmalılardır.
• Babadan emekli maaşı almak isteyen kişilerin babalarının vefatı gerçekleşmeden önce emekli olmuş olmaları gereklidir.
• Vefat etmiş olan babanın SGK borçlarının tümü ödenmiş olmalıdır.
👉Birikmiş Yetim Aylığı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Birikmiş yetim aylığı sorgusu, güncel olarak e-devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden gerçekleşebilir. Birikmiş yetim aylığının tutarını öğrenmek isteyen kişiler, e-devlete girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girmeli ve "Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama" sayfasına girmelilerdir. Arama kısmına bu sayfanın adının yazılmasından sonra kişilerin ne kadar aylık aldıkları dökümleri kendilerine verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden bu işlemi yapmak isteyen kişiler ise kimlikleri ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından yetim aylıklarını öğrenebilirler.
👉Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi 2022?
Güncel olarak dul kadının hem babasından hem de eşinden emekli maaşı alma hakkı mevcuttur. Ancak babadan emekli maaşı almak isteyen kadınların eşleri, babalarından önce vefat etmiş olmalıdır. Ancak eşinin vefatından belirli bir süre geçmesinden sonra kişiler, babalarını kaybetmişlerse babalarından da emekli maaşı alma hakkına sahip olabilirler. Aynı zamanda dul kadınların kendilerinin de sigortalı olarak çalışmamaları ya da emekli olmaları şartları kendilerinde aranır.
👉Babadan Yetim Aylığı Ne Kadar?
Yetim aylığı alan çocukların kendilerine düşen maaş payı %25'tir. Yani, vefat etmiş olan babanın vefat etmeden önce almakta olduğu emekli maaşının %25'i kadarı çocuklara verilir. Bununla beraber, babanın annesi ve babası sağ ise onlara ve eşlerine de maaş bağlanır. Onlara bağlanan maaş yüzdeleri ise şöyle sıralanmıştır:
• Dul karı ve koca için % 50 (Eğer aylık alacak yetim yoksa dul eşlere % 75 oranında maaş verilir.)
• Eğer vefat eden kişinin anne ve babası da sağ ve bakıma muhtaç ise, annesine, babasına ve yetim çocuklarına %25