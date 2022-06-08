👉Yaşlılık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

👉Yaşlılık maaşına başvuru yapılabilmesi için iki farklı yol bulunur:

• E-devlet

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi

Her iki yerden yapılan başvurular doğrudan işleme alınır. Yaşlılık maaşı başvurusu yapıldıktan sonra da kısa zaman içinde sonuçlanır ve kişilerden ilgili kurumlara gerekli olan belgeleri getirerek teslim etmeleri talep edilir.

👉Yaşlılık Maaşı Kimlere Verilir?

Yaşlılık maaşı alabilecek olan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şöyle belirlenmiştir:

• 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar, 20 yıl sigortalı ve 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemişlerse yaşlılık maaşı alma hakkına sahiptirler.

• 55 yaşını doldurmuş olan erkekler, 25 yıl sigortalı ve 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemişlerse yaşlılık maaşı alma hakkına sahiptirler.