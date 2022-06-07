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    • SGK
    • 07.06.2022 08:01
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    • 07.06.2022 08:01
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    65 yaş (yaşlılık) maaşı şartları nelerdir? Yaşlılık maaşı alan bayram ikramiyesi alacak mı65 yaş üstü devlet yardımı nasıl alınır?

    Yaşlılık maaşı alan kişilerin bayram ikramiyesi alması kanunen mümkün değildir. Bayramlarda emekli olan kişilere verilen ikramiyeler, kişilere sadece SSK ve BAĞKUR üzerinden emekli olmuşlarsa verilebilir. Yaşlılık aylığı alan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da BAĞKUR ile ilişkili olmadıklarından dolayı bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olmazlar.  Peki 65 yaş (yaşlılık) maaşı şartları nelerdir? 65 yaş üstü devlet yardımı nasıl alınır? İşte detaylar

    takvim.com.tr
    65 yaş yaşlılık maaşı şartları nelerdir? Yaşlılık maaşı alan bayram ikramiyesi alacak mı?

    👉Yaşlılık maaşı alma koşulları, 2022 yılı itibari ile güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • 65 yaşın doldurmak

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    • Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak

    • Herhangi bir gelire sahip olmamak

    • Nafaka almamak

    • Sağlık sigortasına sahip olmamak

    • %40 üzerinde engelli olmak (Engelli olmayan vatandaşlara yaşlılık maaşı verilebilmesi mümkün değildir.)

    • Hanenin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması

    👉Yaşlılık Maaşı Alabilmek İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

    👉Yaşlılık maaşının alınabilmesine gerekli görülmüş olan evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • 2 adet vesikalık fotoğraf

    • Fakirlik kâğıdı

    • Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

    • Maaş alınmadığını belgeleyen resmi bir kâğıt

    • Mal bildirimi

    • Sağlık kurulundan alınan bir yaşlılık raporu

    👉2022 Yaşlılık Maaşı Ne Kadar?

    Güncel yaşlılık maaşının tutarı, 2022 yılı ocak ayı itibari ile 1.084 TL olarak belirlenmiştir. Yaşlılık maaşı alan kimseler, 2022'nin Haziran ayına kadar bu ücret üzerinden, Haziran ayından sonra ise zamlı olarak maaş almaya devam edeceklerdir.

    👉Yaşlılık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

    👉Yaşlılık maaşına başvuru yapılabilmesi için iki farklı yol bulunur:

    • E-devlet

    • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi

    Her iki yerden yapılan başvurular doğrudan işleme alınır. Yaşlılık maaşı başvurusu yapıldıktan sonra da kısa zaman içinde sonuçlanır ve kişilerden ilgili kurumlara gerekli olan belgeleri getirerek teslim etmeleri talep edilir.

    👉Yaşlılık Maaşı Kimlere Verilir?

    Yaşlılık maaşı alabilecek olan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şöyle belirlenmiştir:

    • 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar, 20 yıl sigortalı ve 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemişlerse yaşlılık maaşı alma hakkına sahiptirler.

    • 55 yaşını doldurmuş olan erkekler, 25 yıl sigortalı ve 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemişlerse yaşlılık maaşı alma hakkına sahiptirler.

        👉65 Yaş Aylığını Kimler Alamaz?

        Yaşlılık maaşı alma hakkına sahip olmayan kişiler, güncel olarak şöyle listelenmiştir:

        • 65 Yaşını doldurmamış kişiler

        • Kendisine resmi olarak bakmakla yükümlü olan bir akrabası bulunan yaşlılar

        • Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden resmi bir geliri olan ya da aylık alan yaşlılar

        • Nafaka sahibi olan yaşlılar

        • Mahkeme kararı ile beraber resmi gelirinin olduğu kanıtlanmış olan yaşlılar

        • Engelli olduğu tam teşekküllü olarak belirlenmiş olan devlet hastanelerinden alınan rapor ile kanıtlanamayan yaşlılar

        👉Yaşlılık Maaşı Alan Bayram İkramiyesi Alacak Mı?

        Yaşlılık maaşı alan kişilerin bayram ikramiyesi alması kanunen mümkün değildir. Bayramlarda emekli olan kişilere verilen ikramiyeler, kişilere sadece SSK ve BAĞKUR üzerinden emekli olmuşlarsa verilebilir. Yaşlılık aylığı alan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da BAĞKUR ile ilişkili olmadıklarından dolayı bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olmazlar.

        👉Tapusu Olan 65 Yaş Maaşı Alabilir Mi?

        Üzerine kayıtlı tapusu olan yaşlıların 65 yaş yaşlılık maaşı alabilmeleri mümkün değildir. Yaşlıların yaşlılık maaşı imkanından yararlanabilmeleri için üzerlerine tapu da dahil olmak üzere herhangi resmi bir gelirin ve mal varlığının kayıtlı olmaması gereklidir.

        👉65 Yaş Üstü Devlet Yardımı Nasıl Alınır?

        65 yaş üzerindeki yaşlıların devletten yardım alabilmeleri için her ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmaları gereklidir. Kaymakamlıklarda yer alan bu vakfa başvuru yapılabilmesi için yaşlılık maaşı başvurusu yapılırken sağlanmış olan şartların sağlanması gereklidir. Kişiler eğer bu şartları yerine getirmezlerse, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yaptığı yardımlardan da yararlanamazlar.
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        Haberler SGK 65 yaş (yaşlılık) maaşı şartları nelerdir? Yaşlılık maaşı alan bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş üstü devlet yardımı nasıl alınır?
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