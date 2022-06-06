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    • SGK
    • 06.06.2022 11:41
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    • 06.06.2022 11:41
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    Son dakika: Erken emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi vatandaşları mest etti! 5.000 ve 9.750 prim gün sayısını...

    Yapılan açıklamalar tarafında bu sene çözüme ulaşacağı anlaşılan EYT planlaması birtakım formüllerle gündeme geldi. 5 formülden meydana gelen planlama ile vatandaşa müjdeli haberler verilmeye hazırlanılıyor. Ülkemizin gündemini uzun süredir meşgul eden EYT mağdurlarını memnun edecek şekilde sonuçlanacağı fikir edinilen formüller merak hususu oldu.

    takvim.com.tr
    EYT düzenlemesi vatandaşları mest etti! 5.000 ve 9.750 prim gün sayısını...

    EYT bekleyen kişilerin gözü kulağı yeni açıklanacak EYT düzenlemesindeydi. Uzun süredir beklenilen yaşa takılan emeklilik ile alakalı açıklamalar nihayet yapıldı. 9 Eylül 1999 yılından evvel sigortalı olanlar amacıyla geçerli olan EYT, prim gün miktarını tamamlamış fakat emeklilik amacıyla yaş bekleyen emeklilere verdiği genel ad olarak biliniyor.

    EYT İle İlgili Hangi Formüller Var?

    EYT liler amacıyla fikir edinilen formüller arasında kısmi emeklilik alternatifi pek çok vatandaşı kapsayacak halde 10 sene prim ödemiş, bayan 50, erkek 55 yaşını doldurmuş olma koşulu aranıyor. Sigorta zamanı formülü; buna göre 1999 evveli şartlar uygulanıyor. Bayanlarda 7.200, erkeklerde 9.000 yevmiyeyi dolduranlara yaş haddine bakılmadan emeklilik hakkı doğuyor.

    Formüllerden biri de nettili emeklilik. Bu formülde vatandaş kabul ederse kalan seneler bağlamında belli kesintiler yapılıyor. Bu sabit kesintilerin miktarı devlet doğrultusundan belirlenecek. Kabul eden birey daha az maaşla emekli olacak. Bir öteki ise geçici kesintilerle emeklilik; bu formülde kalan seneler amacıyla kesinti yapılacak ve birey emeklilik yaşına geldiği zaman kesintiler duracak. Beşinci formül; 5.000 ve 9.750 prim gün miktarını dolduranlar emekli olabilecek. Bunda yaş öneme alınmıyor.

        Son Dakika EYT Açıklaması Neleri İçeriyor?

        Beş formüllü bir son dakika açıklaması oluşturulan eyt düzenlenmesi ile alakalı net netice bir ileri bildirimde belli olacak gibi görünüyor. Formüllerden hangisi ya da hangilerinin onaylanacağı, EYT'li vatandaşı hangisi memnun edecekse onun üstünde çalışmalar uygulanacağı umuluyor. Bu sene netleşmesi beklenilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile bekleyen yüz binlerce emekli adayının yüzü gülecek.

        Son dakika açıklamasına göre EYT ile alakalı düzenlemeni bu sene bağlamında gerçekleşeceği ifade ediliyor. Fakat bu durumun şimdilik tam olarak netlik kazandığını da ifade edemiyoruz. Bu konunun önümüzdeki dönemde netleşeceği belirtiliyor.
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