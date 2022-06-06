👉Dul maaşı alma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Vefat eden sigortalının ölüm tarihinde eşinden ayrılmamış/boşanmamış olması
• Gerekli olan sigortalılık ve prim şartlarının sağlanmış olması
• Dul maaşı almaya hak kazanmış olan kişinin eşinin vefatından sonra herhangi biri ile evlenmemiş olması
• Vefat eden sigortalının eşine dul aylığı bağlanana dek kendi sigortalılık durumundan, farklı bir kurum ya da kuruluş üzerinden maaş bağlanmamış olması
• Yabancı bir ülkede çalışmamak
👉2022 Dul Maaşı Ne Kadar?
Güncel olarak alınan dul maaşları, 2022 yılında vefat eden sigortalının maaşlarının yarısı olarak belirlenmiştir. Eğer vefat etmiş olan kişinin emekli maaşı üzerinde eşinden farklı biri varsa ancak bu kişi kendine maaş bağlanmasını istemiyorsa, %50 olarak verilmiş bu oran %60 ya da %75 olabilir.
👉2022 Yetim Maaşı Ne Kadar?
Yetimlere bağlanan maaşlar, vefat etmiş babalarının almakta olduğu emekli maaşının %25'i kadardır. Yetim kalmış olan kız ve erkek çocuklarına göre alınacak olan maaş tutarı değişmez. Ancak kız ve erkek çocuklarına göre yetim maaşının alım süresi değişiklik gösterir.
👉2 Ayda Bir Alınan Dul Maaşı Ne Kadar Oldu 2022?
Kocasının vefatından sonra 2 ayda bir maaş almaya başlayan kadınların maaşları, güncel olarak 2022 yılında 816 TL olarak belirlenmiştir. Maaşlarını 2 ayda bir alan dullar, 2 aylık ücretlerini toplu olarak alabilirler.
👉Sigortasız Dul Maaşı Ne Kadar?
Sigortasız çalışmış kişilerin vefatından sonra dul kalmış eşlerine herhangi bir şekilde maaş bağlanamaz. Bu nedenle de sigortasız kişilerin dul maaşları mevcut değildir.
👉Hem Kocadan Hem Babadan Maaş Alınır Mı?
Eşten ve babadan aynı anda maaş alınabilmesi mümkündür. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için kadınların bazı şartları yerine getirmeleri gereklidir. Eğer kadının eşi, babasından önce vefat etmişse ve kadınlar eşlerinin vefatından sonra evlenmemişlerse, babalarından da maaş alma hakkına sahiptirler. Kendilerine her iki maaş da tam olarak bağlanmaz. Yüksek tutarlı maaşın ödemeleri kişiler için tamdan, düşük emekli maaşı alan kişinin ise maaş ödemeleri, kişilerin hakkı olan tutarın yarısı üzerinden yapılır.