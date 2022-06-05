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    • SGK
    • 05.06.2022 08:03
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    • 05.06.2022 08:03
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    Doğum borçlanması kaç para, kaç gün kazandırır? 4A ya da 4B'li doğum borçlanması şartları nelerdir?

    Doğum borçlanması durumu, daha önce en az 1 gün sigortalı olarak çalışmış olan kadınların doğum yaptıkları ve doğum iznine ayrıldıkları zamanlarda kendilerine geriye dönük prim ödemesi yapılabilme imkanı tanıyan bir durumdur. Böylece kadınlar, çalışma hayatından uzak kaldıkları ve sigortalı olmadıkları dönemleri yeniden çalışmaya başladıkları zamanlarda ödeyebilir, ödemeleri de prim günü sayılarından bir eksilme yaratmamış olur.

    takvim.com.tr
    4A ya da 4B’li doğum borçlanması şartları nelerdir? Doğum borçlanması kaç gün kazandırır?

    👉Güncel doğum borçlanması koşulları, şöyle sıralanmıştır:

    • Annenin doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi
    • Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi
    • Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması
    Bu koşullara ek olarak doğum borçlanması yapılabilinmesi için kişilerin çalışma durumlarına göre de şu şartları yerine getirmeleri gereklidir:
    • Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için; sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olmaları
    • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için; prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması
    • Kamu görevlisi kapsamında çalışan sigortalılar için; sigortalılıklarının tescil edilmiş olması

    👉Doğum Borçlanması Formu Nasıl Doldurulur?

    Doğum borçlanması başvuru dilekçesinin doldurulması için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinde yer alan dilekçenin çıktı alınması gereklidir. Daha sonra, bu dilekçe içinde yer alan tüm bilgiler, doğru bir şekilde doldurularak ilgili kuruma teslim edilmelidir. Güncel olarak doğum borçlanması dilekçesinde doldurulması talep edilen bilgiler şöyle sıralanmıştır:

    • İsim ve soy isim
    • T.C. kimlik numarası
    • SGK sicil numarası (SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı)
    • Borçlanmanın yapılmak istenen tutarı
    • Borçlanmanın gerçekleştirileceği hizmet veya süre niteliği kısmında, "Doğumdan Sonra Geçen Süre" kısmı
    • Borçlanmak istenilen süre (Eğer verilmiş olan tüm süre kullanılmak isteniyorsa, belirtilmelidir. Ancak eğer belirli bir süreliğine doğum borçlanması kullanılmak isteniyorsa tarih aralıkları gün-ay-yıl olarak yazılır)
    • Başvuru yapılacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğünün ismi
    • İkamet adresi
    • İmza

    👉Doğum Borçlanması Nedir?

    Doğum borçlanması durumu, daha önce en az 1 gün sigortalı olarak çalışmış olan kadınların doğum yaptıkları ve doğum iznine ayrıldıkları zamanlarda kendilerine geriye dönük prim ödemesi yapılabilme imkanı tanıyan bir durumdur. Böylece kadınlar, çalışma hayatından uzak kaldıkları ve sigortalı olmadıkları dönemleri yeniden çalışmaya başladıkları zamanlarda ödeyebilir, ödemeleri de prim günü sayılarından bir eksilme yaratmamış olur.

    👉Doğum Borçlanması Yapılandırma Nasıl Yapılır?

    Doğum borçlanmasının yapılandırma işlemi, mümkün değildir. Doğum borçlanmasının yapılmasından sonra mevcut olan borçlar, herhangi bir şekilde taksitle veya yapılandırma işlemi gerçekleştirilmesi ile ödenemez. Çıkmış olan borç tutarlarının tek seferde ödenmesi zorunludur.

        👉Doğum Borçlanması Kaç Gündür?

        Doğum borçlanmasının kullanılabileceği süre, 2 yıl olarak belirlenmiştir. Kadınların kullanabilecekleri doğum borçlanmaları, sahip olacakları her çocuk için iki yıl olarak belirlenmiştir. Ancak en fazla sahip olunan 3 çocuk için doğum borçlanması sağlanabilir. Yani, aralıklı olarak 3 çocuğa sahip olan kadınlar, toplamda 6 yıllık prim ödemelerini gerçekleştirebilirler.

        👉Doğum Borçlanması Ne Kadar 2022?

        Doğum borçlanması için belirlenmiş olan ücret, en düşük 53 TL, en yüksek ise 400 TL olarak belirlenmiştir. Doğum borçlanmasının kişiler tarafından ne kadar olarak ödeneceği, aylık kazançlarına göre belirlenir. Doğum borçlanmasının hesaplanması, kişilerin aylık net kazançlarının %32'si alınarak hesaplanır ve kişiler, belirlenen tutarlar üzerinden kendi ödemeleri gereken tutarları ödemekle yükümlülerdir.

        👉Doğum Borçlanması Kaç Gün Kazandırır?

        Doğum borçlanmasından kazanılacak olan gün sayısı, bir çocuk için 720 gün olarak belirlenmiştir. Çocuk sayısı arttıkça, kişilerin kazanacakları gün de 720'şer gün olmak üzere artış gösterir.

        👉SGK Doğum Borçlanması Yaşı Düşürür Mü?

        Doğum borçlanmasının yaş üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 4A ya da 4B üzerinden sigortalı olan ve doğum yapan kadınlar, yine emekli olacakları yaşta emekli olurlar. Ancak doğum borçlanması yapmış olan kişiler, daha az prim günü ile emekli olma hakkını elde ederler.
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        Haberler SGK Doğum borçlanması kaç para, kaç gün kazandırır? 4A ya da 4B'li doğum borçlanması şartları nelerdir?
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