Ve sonunda netleşti! 44 ve 52 yaş aralığında emeklilik müjdesi! SGK-SSK-Bağkur'lu olarak 4A, 4B ve 4C’den erken emekli olun!

Erken emeklilik fırsatı ve SGK'dan emeklilik hakkı kazanmak amacıyla prim ödeme koşulu ile sigortalılık gün koşullarını sağlamak gerekiyor. Hem de belli bir yaş aralığında olmak da bu gerekliliklerden biridir. 2000 yılından evvel ve 2000 ile 2008 seneleri arasında işe başlayanların emeklilik hesaplamaları değişiklik gösterir. Aynı şekilde 2008 senesinden sonra sigortalı olmuş vatandaşlar bağlamında farklılık görülmektedir.
Erken Emeklilik Müjdesinde Hesaplamalar Nasıldır
Yaş hesaplamalarına ulaşmak amacıyla e-devlet sistemini kullanmak mümkündür. Arama kısmına 4A (SSK), 4B (Bağ-kur) ve 4C (Emekli Sandığı) yazmalıdır. Kırk sekiz yaşında emekli olmak isteyen bir çalışan yirmi yıllık sigortalılık vakti ve 5525 gün prim ödeme şartlarını karşılamalıdır. Ek olarak 3600 günün üzerinde prim olduğunda bundan sonra prim ödenmese de elli sekiz yaşın doldurulmasıyla emekli olunabilir.
Çalışan birey elli iki ya da elli altı yaşında emekli olmak istiyorsa emekli sandığından emekli olmaz amacıyla yirmi yıl fiili hizmet vakti ve elli iki yaş koşullarına tabi olunur. 4a'lı olan bir çalışanın emekli olması amacıyla 7200 gün prim adedinin doldurulması gerekirken 4b'li ve 4c'li birinin 90000 prim günlerini ödemesi gerekiyor.