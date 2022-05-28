Ve sonunda netleşti! 44 ve 52 yaş aralığında emeklilik müjdesi! SGK-SSK-Bağkur'lu olarak 4A, 4B ve 4C’den erken emekli olun!

Çalışan birey elli iki ya da elli altı yaşında emekli olmak istiyorsa emekli sandığından emekli olmaz amacıyla yirmi yıl fiili hizmet vakti ve elli iki yaş koşullarına tabi olunur. 4a'lı olan bir çalışanın emekli olması amacıyla 7200 gün prim adedinin doldurulması gerekirken 4b'li ve 4c'li birinin 90000 prim günlerini ödemesi gerekiyor.