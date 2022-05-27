SGK peş peşe açıkladı 4A 4B 4C sigortalılar dikkat! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi

Engelli vasfıyla ya da iş göremez raporuyla malulen emekli olmak isteyen vatandaşların en az 1800 gün prim ödemesinin bulunması gerekmektedir. Aksi taktirde maaş almaya hak kazanamazlar. Hem de bu şekilde malulen emekli olabilmek amacıyla bireyin sigortalılık zamanı başladıktan sonra bu problemlerinin baş göstermiş olması gereklidir. Emekli olmak isteyen vatandaşların 10 yıl zamanınca çalışmış olması da birtakım hallerde istenmektedir. Ancak hali ağır olan vatandaşlardan bu tarz bir çalışma zamanı istenmemektedir. Ama prim günü koşulu her halükârda aranmaktadır. Hastanın haline göre bağlanan maluliyet aylığının zamanı de değişmektedir.