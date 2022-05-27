SGK peş peşe açıkladı 4A 4B 4C sigortalılar dikkat! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi

Engelli vasfıyla ya da iş göremez raporuyla malulen emekli olmak isteyen vatandaşların en az 1800 gün prim ödemesinin bulunması gerekmektedir. Aksi taktirde maaş almaya hak kazanamazlar. Hem de bu şekilde malulen emekli olabilmek amacıyla bireyin sigortalılık zamanı başladıktan sonra bu problemlerinin baş göstermiş olması gereklidir. Emekli olmak isteyen vatandaşların 10 yıl zamanınca çalışmış olması da birtakım hallerde istenmektedir. Ancak hali ağır olan vatandaşlardan bu tarz bir çalışma zamanı istenmemektedir. Ama prim günü koşulu her halükârda aranmaktadır. Hastanın haline göre bağlanan maluliyet aylığının zamanı de değişmektedir.
Emekli Olmak İçin Farklı Şartlar Var
Kişiler hasta olduklarını ve işlerine devam edemeyeceklerini raporla kanıtlamış olsa da 4a 4b ve 4c ye göre ödeme yapan her bireyin emeklilik şartları birbirinden değişik olmaktadır. SSK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşların bu hali kanıtladıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir. Bağkur'lu çalışanların ise emekli olmak amacıyla iş konumunu kapatması ve geride prim borcu bırakmamış olması gerekmektedir.
Emekli sandığı çalışanlarının ise görevinden istifa etme koşulu bulunmaktadır. Bunları yapmadıkları taktirde çalışanlar malulen emekli sayılmaz ve emekli olduktan sonra yararlanacakları haklara kavuşamazlar. Bu amaçla emeklilik şartlarını erken emeklilik amacıyla başvurmadan evvel iyi araştırmanızı tavsiye ederiz.