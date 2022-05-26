SGK resmen açıkladı! Binlerce TL hesaplarda bekliyor olabilir! Vatandaşlar almayı unutuyor!

SGK, yürütmüş bulunduğu çalışmalar ve yatırdığı yardım tutarları dahilinde birtakım kişlerin hesaplarına haberleri olmadan paraların yatırılmış olma ihtimalini ve bu sebep ile hesapların, alakalı ekranlar aracılığı ile denetim edilmesi gerekliliğini bildirdi. Kurum doğrultusundan oluşturulan bu açıklamadan sonra vatandaşlar, alakalı sorgulamaların nasıl yapılacağını ve SGK'nın nakdi yardımlarının hangi başlıklar altında ulaştırıldığını incelemeye başladılar.