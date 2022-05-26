SGK resmen açıkladı! Binlerce TL hesaplarda bekliyor olabilir! Vatandaşlar almayı unutuyor!

SGK, yürütmüş bulunduğu çalışmalar ve yatırdığı yardım tutarları dahilinde birtakım kişlerin hesaplarına haberleri olmadan paraların yatırılmış olma ihtimalini ve bu sebep ile hesapların, alakalı ekranlar aracılığı ile denetim edilmesi gerekliliğini bildirdi. Kurum doğrultusundan oluşturulan bu açıklamadan sonra vatandaşlar, alakalı sorgulamaların nasıl yapılacağını ve SGK'nın nakdi yardımlarının hangi başlıklar altında ulaştırıldığını incelemeye başladılar.
Binlerce TL Hesaplarda
Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan yakın takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde de çoğu değişik kategori altında nakit hizmetleri sunmaya devam ediyor. Hesaplara aktardığı nakit tutarları kapsamında vatandaşlara davette tespit edilen SGK, kişilerin hesaplarını denetim etmelerini gerekliliğini bildirdi.
Vatandaşlara Ulaştırılan Nakit Hizmetleri
SGK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlara karşılıksız ödemeler yapmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlara ödeme oluşturulan birtakım kategoriler şu şekilde belirlenmiştir: