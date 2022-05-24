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    • SGK
    • 24.05.2022 16:20
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    • 24.05.2022 17:23
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    Erken emeklilik için yaş şartı yok! 10-15 yıl çalışıp, 3600 prim gün ile emeklilik imkanı! 2002 ve sonrası işe girenler...

    Erken emeklilik haberi en çok engelleri ilgilendiriyor. Birçok vatandaş engelli kişilerin sigortalı gününün kaç olması gerekliliğini bilmiyor. Konuyla alakalı çoğu hatalı bilgi dolaşırken son verileri SGK açıkladı. Açıklamaya göre engelli vatandaşlar erken emekli olmak hakkına sahip olacak. Bunun amacıyla asıl mühim nokta engellilik seviyesi. Emekli olma koşuluyla engellilik seviyesi paralellik gösteriyor. Bu hususta ne kadar maaş alınacağı oluşturulan başvurularda belirlenecektir.

    takvim.com.tr
    Erken emeklilik için yaş şartı yok! 10 yıl çalışıp...

    Emeklilikte yaşa takılanların en çok istediği şey erken yaşta emekli olmak. Senelerdir çalıştıkları gün ve ödedikleri primin karşılığını alabilmek amacıyla herkes bekliyor. Bunun büyük bir problem durumuna yaklaştığını göre hükümet kanadı da yasa hazırlayarak vatandaşları mutlu etmeye çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda yeni bir karar çıktı. Artık herkese erken emeklilik fırsatı verilecek. Detayları öğrenmek amacıyla haberin devamını okuyunuz.

    Emeklilik İçin Yaş Şartı Aranmıyor!

    Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bununla alakalı bütün haberleri heyecanla beklemekte. Bu tarihe kadar net bir açıklama gelmemişti ve engellilerin ne vakit emekliye ayrılacağı soru işaretiydi. Alınan yeni kararda ise iki ölçüt göz önünde bulundurulacak. Bunlardan bir tanesi sigortalılık süresi, öteki de ödenen prim. Vatandaş bu koşulları taşıdığı takdirde erken emekli olma hakkını elde edecek. Bu hakkı elde edenler belli bir yaşı ve prim sayısını beklemeden emekli olabilecek.



    Engelli kişilerin bu haktan yararlanabilmesi amacıyla aranan bir koşul var. O da engellilik oranı. Birey sağlık raporuyla engelli olduğunu ispatlamalı ve kaç derece engelli olduğunu SGK'ya bildirmelidir. Bu belgeler sağlandığı takdirde işe başlama tarihi öneme alınarak prosedür yapılacaktır. 2002'den evvel işe giren vatandaşları olumlu haberler bekliyor.

        Engelli Vatandaşlara Emekli Olma

        Engellilik seviyesi %40 ve üzeri olan kişilerin erken emekli olma imkanları var. Hastaneden bunu doğrulayan bir belge getirdikleri müddetçe emeklilik amacıyla çok beklemelerine lüzum kalmayacak. 2002'den evvel işe başlayan vatandaşlar 17 seneden daha kısa bir vakit sonra emekli olabilecekler. %80 ve üzeri engelliliğe sahip vatandaşlar ise 15 sene sonra emekliye ayrılabilecekler.

        3600 Günle Emekli Olabilmek

        3600 günle emekli olabilmek amacıyla; Vatandaşlara sağlanan yaş haddiyle emeklilik ile ilgili ilk formül 3600 günle emeklilik. Vatandaşlar 3600 gün prim ödemesi yapmış olmaları, 15 senelik sigortalılık gün şartını sağlamaları ve ilk işe giriş tarihlerinin 1999 senesi Eylül ayı evveline denk gelmesi halinde erken emekli olabilirler. Bu şartları sağlayanlar amacıyla kritik tarih 2014 senesi olurken 2014 senesi evvel 3600 günle çok daha erken yaşta emeklilik hakkı sağlanıyordu.
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        Haberler SGK Erken emeklilik için yaş şartı yok! 10-15 yıl çalışıp, 3600 prim gün ile emeklilik imkanı! 2002 ve sonrası işe girenler...
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