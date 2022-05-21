Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 21.05.2022 11:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2022 12:00
    ABONE OL

    Biraz önce belli oldu! Emekli maaşıyla geçinemeyenlere müjde! 2.000 TL daha fazla maaş almanın yolları açıklandı

    SGK mevzuatlarında belirti edilen emekli olma şartlarını inceleyen vatandaşlar bir yandan da emekli maaş tutarlarını arttırmanın yollarını arıyor. Gelecek senelerde alıncak emekli maaşı, çalışılan süre boyunca alınan maaştan daha düşük olacağı amacıyla parasal anlamda zorluk yaşanması kaçınılmaz oluyor. Emeklilik döneminde yüksek oranda aylık alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla birtakım koşullar ilgi çekiyor. Bu yöntemleri uygulayan sigortalı çalışanlar emekli olduklarında başkalarından daha yüksek maaş alma hakkı

    takvim.com.tr
    2.000 TL daha fazla maaş almanın yolları açıklandı

    Türkiye'de her geride bıraktığımız gün çoğalan yaşam pahalılığı karşısında emekli maaşıyla geçinmek giderek zorlaşıyor. SGK kapsamında çalışan herkes, emekli olmanın hayalini kurarken emekli maaş tutarı da gündemden düşmüyor. SGK'dan emekli olabilmek amacıyla sigorta başlangıç tarihine göre değişen bir hizmet olarak sağlanmaktadır.

    Daha Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

    Yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen yurttaşların primlerinin maaş tutarı üstünden ödenmesi gerekiyor. Asgari ücretten daha yüksek maaşla çalışanlar, primlerinin asgari ücret üstünden değil de alınan maaş üstünden ödenmesine ilgi etmelidir. Bu sayede emekli maaşı taban tutarın üstüne çıkabiliyor.

    Bir başka mühim konu ise oluşturulan ek işler amacıyla de SGK primi ödenmesi oluyor. Birden çok sayıda iş yapan kişiler, gerçekleştirdikleri ek işlerden sigorta primi talep ederek taban tutarın çok daha üstünde emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bu iki şartı başarı ile uygulayan sigortalı çalışanlar emeklilik döneminde ekonomik olarak rahat ediyor.

        Emeklilikte Yüksek Maaş Almanın Yolları

        Emekli maaşını yükseltecek etkenler arasında borçlanma yöntemleri yer alıyor. Yurt dışı, doğum ve askerlik borçlanması durumları 01.01.2000 tarihinden evveline denk gelenler, bu dehemmiyetlerin en yüksek tutarda borçlanılmasından yararlanarak emekli aylığını arttırabiliyor. Emeklilik sisteminde tespit edilen 4A, 4B ve 4C kurumları arasında son 7 senede en çok hangi kuruma ödeme yapılırsa o kurum üzerinden emekli olunuyor.

        Bu kurala göre, BAĞ-KUR kapsamında çalışanlar, son 7 senede SSK üzerinden prim ödemesi halinde emekli maaşının daha yüksek tutardan yatmasını sağlıyor. Son olarak emekli müracaat tarihinde devresinin ekonomik koşullarını gözeterek müracaat yapması ehemmiyet taşıyor.

        SGK Daha Avantajlı

        Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, mecburi Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.

        İkinci İş Yapın!

        Eğer imkanınız varsa aniden çok yerde sigortalı çalışmak, prime temel kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Fakat kazancınız toplanacağından yükselir.

        Primleri Yüksekten Ödeyin

        İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 senede SGK'ya tavandan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay amacıyla gelecekte alıncak emekli aylığı aşağı yukarı 15-20 lira artar. 3.5 senede tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.

        Emeklilik Formuna Dikkat!

        Emeklilik müracaatı yapar iken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü birey hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplanırken aylık bağlama oranını yükseltici tesir yapacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rüşvet tarifesi günlük 150 bin lira
        Haberler SGK Biraz önce belli oldu! Emekli maaşıyla geçinemeyenlere müjde! 2.000 TL daha fazla maaş almanın yolları açıklandı
            SON DAKİKA