Biraz önce belli oldu! Emekli maaşıyla geçinemeyenlere müjde! 2.000 TL daha fazla maaş almanın yolları açıklandı

Emeklilikte Yüksek Maaş Almanın Yolları

Emekli maaşını yükseltecek etkenler arasında borçlanma yöntemleri yer alıyor. Yurt dışı, doğum ve askerlik borçlanması durumları 01.01.2000 tarihinden evveline denk gelenler, bu dehemmiyetlerin en yüksek tutarda borçlanılmasından yararlanarak emekli aylığını arttırabiliyor. Emeklilik sisteminde tespit edilen 4A, 4B ve 4C kurumları arasında son 7 senede en çok hangi kuruma ödeme yapılırsa o kurum üzerinden emekli olunuyor.

Bu kurala göre, BAĞ-KUR kapsamında çalışanlar, son 7 senede SSK üzerinden prim ödemesi halinde emekli maaşının daha yüksek tutardan yatmasını sağlıyor. Son olarak emekli müracaat tarihinde devresinin ekonomik koşullarını gözeterek müracaat yapması ehemmiyet taşıyor.