Biraz önce belli oldu! Emekli maaşıyla geçinemeyenlere müjde! 2.000 TL daha fazla maaş almanın yolları açıklandı

Türkiye'de her geride bıraktığımız gün çoğalan yaşam pahalılığı karşısında emekli maaşıyla geçinmek giderek zorlaşıyor. SGK kapsamında çalışan herkes, emekli olmanın hayalini kurarken emekli maaş tutarı da gündemden düşmüyor. SGK'dan emekli olabilmek amacıyla sigorta başlangıç tarihine göre değişen bir hizmet olarak sağlanmaktadır.
Daha Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır?
Yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen yurttaşların primlerinin maaş tutarı üstünden ödenmesi gerekiyor. Asgari ücretten daha yüksek maaşla çalışanlar, primlerinin asgari ücret üstünden değil de alınan maaş üstünden ödenmesine ilgi etmelidir. Bu sayede emekli maaşı taban tutarın üstüne çıkabiliyor.
Bir başka mühim konu ise oluşturulan ek işler amacıyla de SGK primi ödenmesi oluyor. Birden çok sayıda iş yapan kişiler, gerçekleştirdikleri ek işlerden sigorta primi talep ederek taban tutarın çok daha üstünde emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bu iki şartı başarı ile uygulayan sigortalı çalışanlar emeklilik döneminde ekonomik olarak rahat ediyor.