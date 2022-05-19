Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu: Bu şehirlerin sınırları içerisinde yaşayan tüm girişimcilere, 85.000 TL hibe desteği verilecek!

Kadın istihdamının desteklenmesi hedefi ile tasarlanmış olan Women Up Projesi'nin detayları belli oldu. SGK, Avrupa Birliği ile iş birliği içinde tasarlanmış olan söz hususu projenin ayrıntılarını paylaştı. İşte Women Up Projesi'nin bütün detaylarını sahibi olan haberin devamı…
SGK Women Up Projesine Kimler Başvuru Yapabilir?
Kadınların çalışma yaşamı içinde var olmalarını destelemek hedefi ile Türkiye Cumhuriyeti SGK ve Avrupa Birliği iş birliği kapsamında tasarlanmış olan Women Up projesi, kurumlar doğrultusundan belirlenmiş olan şartları gerçekleştiren bütün bayan girişimcilerin hizmetine sunulmaktadır. SGK- Avrupa Birliği iş birliği içinde tasarlanmış olan yeni bayan istihdamı projesinden yararlanmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken müracaat şartları şu şekilde belirlenmiştir:
· Hibe desteği alınmak dilenen şirketin, 2012 senesinden evvel açılışının yapılmış olması gerekiyor
· Hibe desteği alınmak dilenen şirketin ortaklara sahip olması durumunda, en az iki şirket ortağının bayan olması gerekiyor
· Hibe desteği alınmak dilenen şirketin son bir sene içinde ki sahip olunan personel kadrosuna bir yeni bayan personelin daha eklenmesi gerekiyor
· Hibe desteği alınmak dilenen şirketin sahip olunan çalışan adedinin en az 9 olması gerekiyor
· Başvuru yapacak olan bireyin 65 yaşın altında olması gerekiyor