Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu: Bu şehirlerin sınırları içerisinde yaşayan tüm girişimcilere, 85.000 TL hibe desteği verilecek!

SGK Women Up Projesi Nedir?

Dilimize "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" olarak çevrilmiş olan Women Up Projesi, Türkiye Cumhuriyeti SGK ve Avrupa Birliği iş birliği bağlamında tasarlanmış olan bir istihdam projesidir. Bu proje, çalışma yaşamı amacıylade olan bayan girişimcilerin desteklenmesini amaçlamaktadır. SGK- Avrupa Birliği iş birliği bağlamında tasarlanmış olan ve bayanların çalışma yaşamı varlıklarının desteklenmesini hedefleyen Women Up Projesi, alakalı şartları gerçekleştiren bütün bayan girişimcilere 20 asgari ücrete kadar destek olmaktadır. Söz hususu proje amacıyla başvurulara açık olan iller şu şekilde belirlenmiştir:

· Aydın

· Denizli

· Samsun

· Şanlıurfa

· İstanbul

· Kahramanmaraş

· Ankara