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    • SGK
    • 19.05.2022 13:40
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    • 19.05.2022 13:40
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    Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu: Bu şehirlerin sınırları içerisinde yaşayan tüm girişimcilere, 85.000 TL hibe desteği verilecek!

    Kadınların iş yaşamı içinde ki varlıklarını desteklemek ve böylece de ülke içi istihdamı çoğaltmak isteyen SGK, Avrupa Birliği ile iş birliği içinde tasarlanmış olan Women Up Projesini duyurdu. Dilimize "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" olarak çevrilmiş olan Women Up Projesi, Türkiye Cumhuriyeti SGK ve Avrupa Birliği iş birliği bağlamında tasarlanmış olan bir istihdam projesidir.

    takvim.com.tr
    Tüm girişimcilere, 85.000 TL hibe desteği verilecek!

    Kadın istihdamının desteklenmesi hedefi ile tasarlanmış olan Women Up Projesi'nin detayları belli oldu. SGK, Avrupa Birliği ile iş birliği içinde tasarlanmış olan söz hususu projenin ayrıntılarını paylaştı. İşte Women Up Projesi'nin bütün detaylarını sahibi olan haberin devamı…

    SGK Women Up Projesine Kimler Başvuru Yapabilir?

    Kadınların çalışma yaşamı içinde var olmalarını destelemek hedefi ile Türkiye Cumhuriyeti SGK ve Avrupa Birliği iş birliği kapsamında tasarlanmış olan Women Up projesi, kurumlar doğrultusundan belirlenmiş olan şartları gerçekleştiren bütün bayan girişimcilerin hizmetine sunulmaktadır. SGK- Avrupa Birliği iş birliği içinde tasarlanmış olan yeni bayan istihdamı projesinden yararlanmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken müracaat şartları şu şekilde belirlenmiştir:

    · Hibe desteği alınmak dilenen şirketin, 2012 senesinden evvel açılışının yapılmış olması gerekiyor

    · Hibe desteği alınmak dilenen şirketin ortaklara sahip olması durumunda, en az iki şirket ortağının bayan olması gerekiyor

    · Hibe desteği alınmak dilenen şirketin son bir sene içinde ki sahip olunan personel kadrosuna bir yeni bayan personelin daha eklenmesi gerekiyor

    · Hibe desteği alınmak dilenen şirketin sahip olunan çalışan adedinin en az 9 olması gerekiyor

    · Başvuru yapacak olan bireyin 65 yaşın altında olması gerekiyor

        SGK Women Up Projesi Nedir?

        Dilimize "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" olarak çevrilmiş olan Women Up Projesi, Türkiye Cumhuriyeti SGK ve Avrupa Birliği iş birliği bağlamında tasarlanmış olan bir istihdam projesidir. Bu proje, çalışma yaşamı amacıylade olan bayan girişimcilerin desteklenmesini amaçlamaktadır. SGK- Avrupa Birliği iş birliği bağlamında tasarlanmış olan ve bayanların çalışma yaşamı varlıklarının desteklenmesini hedefleyen Women Up Projesi, alakalı şartları gerçekleştiren bütün bayan girişimcilere 20 asgari ücrete kadar destek olmaktadır. Söz hususu proje amacıyla başvurulara açık olan iller şu şekilde belirlenmiştir:

        · Aydın
        · Denizli
        · Samsun
        · Şanlıurfa
        · İstanbul
        · Kahramanmaraş
        · Ankara

        SGK Women Up Projesi Başvurusu Nereden Yapılır?

        SGK'nın bayan istihdamını desteklemek hedefi ile Avrupa Birliği ile iş birliği içinde geliştirmiş bulunduğu Women Up projesine, e-devlet sistemi aracılığı ile müracaat yapılabilmektedir. Ön müracaatı kabul edilmiş olan bayan girişimciler, Halk Bankası'na müracaat yaparak SGK İşveren Hesabı (TL) açılışının yapılmasını sağlayabilmektedirler.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler SGK Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu: Bu şehirlerin sınırları içerisinde yaşayan tüm girişimcilere, 85.000 TL hibe desteği verilecek!
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