Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara talih kuşu kondu! 50.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor

Eğer internet bankacılığını tüketiyorsanız bu noktada bankacılık şifreniz ile de müracaatta bulunma imkânınız da olacaktır. Kullandırılacak olan kredinin 36 ay vadeli olacağını söylenmektedir. Nakit kredisinin de 50.000 TL'ye kadar olacağı düşülmektedir. Yüksek meblağlı krediler emeklilerin olabildiğince işine yarayacaktır. Böylece emekli maaşı üstünden kolay bir şekilde kredi almak de olası duruma geliyor!