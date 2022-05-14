Biraz önce açıklandı! Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara talih kuşu kondu! 50.000 TL'ye kadar hesaba yatıyor

Emeklilerin gereksinimlerini karşılaması amacıyla bir nakit kampanyası başlatılacağına dair sosyal medyada haber dolaşmaya başladı. Söylentilere göre maaşı 2500 TL ve üstünde olanlara nakit avans kullanma talihi verilecek. Bunun amacıyla emeklilerin yapması gereken yalnızca kendi bankalarına gidip müracaatta bulunmaktır. Bu kredi yardımıyla emeklilerin gereksinimlerini karşılaması kolaylaşacaktır.
Ziraat Bankası veriyor
Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak çoğu kredi yayınlayan banka şimdide emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması amacıyla kampanya yapmaya başlayacak diye haberler gelmeye başlamıştır. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz.
Eğer internet bankacılığını tüketiyorsanız bu noktada bankacılık şifreniz ile de müracaatta bulunma imkânınız da olacaktır. Kullandırılacak olan kredinin 36 ay vadeli olacağını söylenmektedir. Nakit kredisinin de 50.000 TL'ye kadar olacağı düşülmektedir. Yüksek meblağlı krediler emeklilerin olabildiğince işine yarayacaktır. Böylece emekli maaşı üstünden kolay bir şekilde kredi almak de olası duruma geliyor!