4A-4B-4C SSK-SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde verildi! Hemen dilekçe vererek 8 sene önce emekli olunuyor

Hizmet Birleştirmesi Yapılabilir Mi?

Emekli olabilmek amacıyla bir gün bile olabildiğince mühim olmasından ötürü insanların çalıştığı değişik kurumlarda ki hizmetlerini toplamaları olası duruma getirilmiştir. Bu sayede çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün adetlerini doldurabilmektedir.

Hatta şartları gerçekleştiren bireylerin doğum ve askerlik günleri de borçlandırılarak prim gününe dahil ediliyor. Böylece çalışanların erkenden emekli olma şansları da doğuyor.