4A-4B-4C SSK-SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde verildi! Hemen dilekçe vererek 8 sene önce emekli olunuyor

Şartların ne olduğuna bakarsak 2000 senesinden evvel Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf kaydını yaptırarak sigortalı olabilir. Örneğin 2000 senesinden evvel dükkân açmış ama şimdilik kayıt yaptırmamış bir birey geçmişe dönük kaydını yaptırabilir. Bu sayede parasal imkansızlıklarından dolayı kayıt olamamış vatandaşlar geri dönük olarak borçlanma şansını elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecek. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi?
Hizmet Birleştirmesi Yapılabilir Mi?
Emekli olabilmek amacıyla bir gün bile olabildiğince mühim olmasından ötürü insanların çalıştığı değişik kurumlarda ki hizmetlerini toplamaları olası duruma getirilmiştir. Bu sayede çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün adetlerini doldurabilmektedir.
Hatta şartları gerçekleştiren bireylerin doğum ve askerlik günleri de borçlandırılarak prim gününe dahil ediliyor. Böylece çalışanların erkenden emekli olma şansları da doğuyor.
Hizmet birleştirme işlemleri çalışanlar amacıyla olabildiğince yararlıdır. Bu sayede emekli olacakları vakit alacakları maaşları yükseltme şansları da bulunmaktadır. Hizmet birleştirme işleminden yararlanmak amacıyla SGK kurumlarına müracaatta bulunmak yeterlidir. Böylece hizmet birleşimi noktasında üst düzeyde bir kazanım elde edebiliyorsunuz!