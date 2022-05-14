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    • SGK
    • 14.05.2022 16:35
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    • Son Güncelleme:
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    • 14.05.2022 16:36
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    4A-4B-4C SSK-SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde verildi! Hemen dilekçe vererek 8 sene önce emekli olunuyor

    Emeklilik hususu çoğu insan amacıyla yüksek ehemmiyet arz ettiğinden dolayı çıkan her haber insanların heyecanlanmasına sebep olmaktadır. Sosyal medyada dolanan son haberlere göre şartları yerine getiren vatandaşlar 8 sene erkenden emekli olma hakkına erişebilecek. Emekli olabilmek amacıyla bir gün bile olabildiğince mühim olmasından ötürü insanların çalıştığı değişik kurumlarda ki hizmetlerini toplamaları olası duruma getirilmiştir. Bu sayede çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün adetlerini doldurabilmektedir.

    takvim.com.tr
    Hemen dilekçe vererek 8 sene önce emekli olabilirsiniz

    Şartların ne olduğuna bakarsak 2000 senesinden evvel Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf kaydını yaptırarak sigortalı olabilir. Örneğin 2000 senesinden evvel dükkân açmış ama şimdilik kayıt yaptırmamış bir birey geçmişe dönük kaydını yaptırabilir. Bu sayede parasal imkansızlıklarından dolayı kayıt olamamış vatandaşlar geri dönük olarak borçlanma şansını elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecek. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi?

    Hizmet Birleştirmesi Yapılabilir Mi?

    Emekli olabilmek amacıyla bir gün bile olabildiğince mühim olmasından ötürü insanların çalıştığı değişik kurumlarda ki hizmetlerini toplamaları olası duruma getirilmiştir. Bu sayede çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün adetlerini doldurabilmektedir.

    Hatta şartları gerçekleştiren bireylerin doğum ve askerlik günleri de borçlandırılarak prim gününe dahil ediliyor. Böylece çalışanların erkenden emekli olma şansları da doğuyor.

    Hizmet birleştirme işlemleri çalışanlar amacıyla olabildiğince yararlıdır. Bu sayede emekli olacakları vakit alacakları maaşları yükseltme şansları da bulunmaktadır. Hizmet birleştirme işleminden yararlanmak amacıyla SGK kurumlarına müracaatta bulunmak yeterlidir. Böylece hizmet birleşimi noktasında üst düzeyde bir kazanım elde edebiliyorsunuz!

        Erken Emekli Olmak İçin Son 3,5 Yıl Önemli

        Kişilerin alacakları emekli maaşının ve emekli olacakları kurumun belirlenmesinde genellikle son 3 sene süresince çalıştığı kurum büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu amaçla emekliliğe yaklaştığınızda çalıştığınız kurumu değiştirmek ilerde yararlanacağınız imkanları ve alacağınız maaşı olabildiğince etkileyecektir. Hizmet birleştirmesi yapılması da bu hali etkilememektedir. Kişinin kurumu belirlenirken son çalıştığı kurum etkili olmaktadır.

        Genelde emekli sandığı olabildiğince iyi imkanlar yayınlayan kurumlardan bir tanesidir. Hem de sonra senelarda prime husus olan kazancı daha yüksek tutmakta alacağınız maaşın yükselmesine yardımcı olacaktır. SGK'ya bildirilen matrahın artması sizin emekli olacağından ikinci bir işte çalışıp ikinci bir prim yatırmak da alternatifler arasındadır. Bu da prim husussu ile ilgili mühim bir kazanım manasına geliyor!

        4A EMEKLİLİK HESABI

        Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için;

        uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.

        T.C Kimlik numaranızı,

        SSK Sicil Numaranızı,
        Baba adı,

        Nüfus il,
        Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

        'Sorgula' butonuna basın
        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

            4B EMEKLİLİK HESABI

            uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
            TC Kimlik numaranızı,

            Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
            Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

            4C EMEKLİLİK HESABI

            uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.
            Doğum tarihi,

            NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

            🔊2022 ne zaman emekli olurum? 📣Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? 🔎4A, 4B, 4C Bağkur, Emekli Sandığı emeklilik hesaplama robotu...
            uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasına gidin.

            Cinsiyetiniz,

            Doğum tarihiniz,

            Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

            Hizmete başlama tarihi,

            SSK prim ödeme gün sayınız,

            Diğer sandıklara ait gün sayınız,

            Askerlik/Sanatçı gün sayınız,

            Fiili gün sayınız,

            Yurtdışı gün sayınız,

            3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

            Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Gönder' butonuna basın.

            Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
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            Haberler SGK 4A-4B-4C SSK-SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde verildi! Hemen dilekçe vererek 8 sene önce emekli olunuyor
                SON DAKİKA