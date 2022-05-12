Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 12.05.2022 16:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2022 17:00
    ABONE OL

    Maaş hesabı Ziraat Bankası'nda bulunanlara büyük müjde! 100.000 TL hesaplara yatıyor

    Geliştirdiği her kampanya ile ekonomik ilerlemeler kapsamında nakde gereksinim duyan vatandaşlar amacıyla avantajlı hizmetler sunmaya devam eden Ziraat Bankası, yeni dönemde detaylı faktörler kapsamında nakde sıkılan maaş müşterileri amacıyla de iki kampanya yaptığını duyurdu. Bankanın yalnızca maaş müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu kampanyalardan ilki, tüketici kredisi kampanyası olarak duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Maaş hesabı bulunanlara büyük müjde! 100.000 TL hesaplara yatıyor

    Dar boğaza düşen ve gündelik gereksinimlerini dahi karşılarken kırk kere düşünmek mecburiyetinde kalan vatandaşlara, devlet kanalından olumlu cevap geldi. Türkiye'nin kökü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş bulunduğu kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek maaş hesabı kendi içeriğinde tespit edilen çalışanlara tüketici kredisi ve konut kredisi hizmetlerini sunacağını açıkladı.

    Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Verildi

    Banka, kredi talebinin 50 bin TL üstünde olması halinde vade adedinin 24 aya düştüğünü bildirdi. Hem de kredi tutarlarına göre faiz oranlarının da değiştiğine belirten Ziraat Bankası, 25 bin TL'ye kadar olan taleplerde yüzde 1,55, 25 bin TL'nin üstünde olan taleplerde yüzde 1,69 faiz seviyesi uygulanacağını bildirdi. Söz hususu hizmetten 40 bin TL tutarında destek alabilmek isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı ise 1.576,38 TL olarak hesaplandı.

    Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Kredi Kampanyalarına Nasıl Başvuru Yapılır?

    Ziraat Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan Çalışanın Artısı destek paketi bağlamında tespit edilen tüketici kredisi ve konut kredisi kampanyalarından yararlanmak isteyen kişilerin, banka şubelerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

        Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi Bombası

        Ziraat Bankası'nın maaş müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu konut kredisi kampanyasının azami vade adedi 120 ay olarak belirlendi. Söz hususu kampanyadan yüzde 1,29 faiz seviyesi ve 120 ay vade karşılığında 100 bin TL tutarında yararlanmak isteyen kişilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı ise 1.642,87 TL olarak hesaplandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yargıtay’dan flaş Kaftancıoğlu kararı
        Haberler SGK Maaş hesabı Ziraat Bankası'nda bulunanlara büyük müjde! 100.000 TL hesaplara yatıyor
            SON DAKİKA