11 Mayıs EYT’de çözüm formülü belli oldu! EYT mağdurları için prim desteği düzenlemesi... 1999 tarihinde işe girmek...

Emekli olmak amacıyla istenen meşru şartları tamamlamış fakat yaşını doldurmamasından kaynaklı olarak sonuca varamayan milyonlarca vatandaş var. Hal bu tür olunca da bu vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında atılacak adımları bekliyorlardı. Seslerini duyurabilmek içerisinde EYT olarak isimlendirdikleri bir dernek kurdular. Vatandaşların bu taleplerini yok saymak istemeyen AK Parti, bu tarafta yaptığı açıklamalar ile milyonları heyecanlandırdı. 2021 yılının sonuna doğru oluşturulan açıklamalar sönen umutları yeninden yeşertmeyi başardı.
EYT'de Ne Noktaya Gelindi?
Hükümetin yeni planlamalarına yönelik ilk günden maddesi 3600 ek göstergesiydi. Bu planlama halledilir halledilmez odak noktası tekrardan erken emeklilik şartlarına çevrildi.
Eksperler doğrultusundan hale yönelik oluşturulan değerlendirmeye göre çok kısa bir vakit amacıylade bu hususta ciddi adımlar atılacak. Fakat bu adımların ne vakit atılacağı hususu şimdilik netlik kazanmış değil. Gerek Çalışma Bakanlığı gerekse de Ak Parti'nin tutumu dikkate alındığında ise net olan bilgi bu hususta adımlar atılacağı bilgisidir.