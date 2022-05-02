SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı

Özellikle acil olarak nakde gereksinimi olan emeklilerin süratli bir şekilde bu greksinimlerini karşılaması amacıyla bu tarz kampanyaların olabildiğince faydalı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı yalnızca kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.