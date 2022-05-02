SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı

Özellikle acil olarak nakde gereksinimi olan emeklilerin süratli bir şekilde bu greksinimlerini karşılaması amacıyla bu tarz kampanyaların olabildiğince faydalı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı yalnızca kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.
Vakıfbank
Birçok emekli Vakıfbank'tan maaşlarını almaktadır. Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak oldukça fazla şekilde kredi kampanyası sunan banka şimdide emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması amacıyla kampanya yapmaya başlayacak diye haberler gelmeye başlamıştır. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz.
Eğer internet bankacılığını tüketiyorsanız bu noktada bankacılık şifreniz ile de müracaatta bulunma imkânınız da olacaktır. Kullandırılacak olan kredinin 3 sene vadeli olacağını söylenmektedir.