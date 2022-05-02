Resmen duyuruldu! SGK, yardım ödenekleri için başvuruları işleme aldı: Talep eden herkes ödeme alabiliyor

SGK'nın verilen destek yardımlarından birinin de Emzirme Ödeneği bulunduğu bilinir. Bu ödenekten faydalanabilmek amacıyla ise kurum doğrultusundan aranan birtakım şartlar mevcuttur. Desteği alabilmek isteyen annenin kimlik belgesine ve doğum belgesine gereksinim duyulur. Bu iki evrak ile müracaat yapılması yeterlidir. Bu müracaatının geçerli olabilmesi annenin T.C. vatandaşı olması şarttır.
Verilen bu destekten faydalanmak amacıyla aranan şartlar nelerdir?
Sigortalı olarak çalışan bir bayan doğum yaptığı takdirde bu ödenekten yararlanabilir. Kadının çalışmaması halinde da bu destekten faydalanması mümkündür. Eğer eşi sigortalı olarak çalışıyorsa hak ediş amacıyla yeterlidir. Burada ilgi edilmesi gereken nokta ise yatırılmış olan prim sayısıdır. SSK'lı çalışanlar amacıyla yatırılması gereken prim adedinin alt limiti 120 gün olarak belirtilmiştir. Bu bir sene amacıyla aranan prim miktarıdır.
BAĞ-KUR'lu çalışanlarda da gün adedi aynı olmakla birlikte bireyin prim borcunun olmaması koşulu da aranır. Birey şayet bu şartlara uygunsa müracaat yapabilir. Başvuru amacıyla ise alakalı kuruma bir dilekçe verilmelidir. Kurum dilekçeyi işleme alır ve şartlara uygunluk sağlanıyorsa ödeme otomatik olarak yapılır. Emzirme ödeneğinin şartlarını karşılıyorsanız bu ödenekten kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz! Peki, emzirme ödeneğinde ödeme miktarı tam olarak ne kadardır?