Resmen duyuruldu! SGK, yardım ödenekleri için başvuruları işleme aldı: Talep eden herkes ödeme alabiliyor

SGK'dan 3 maaş ödemesi nasıl alınır?

SGK'dan bu maaşı almak amacıyla memur ya da Bağ-Kur'lu sigortalı eşin 2008 yılının Ekim ayından sonra vefat etmesi durumunda en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir. Bu tariften sonra vefat eden bireyin SSK'lı olması durumunda da, 5 senelik bir sigortası olması ve de 900 gün prim ödemiş olma koşulu aranmaktadır. Öte yandan Bağ-Kur'lu sigortalının ise Ekim 2008 tarihinden evvel vefat etmesi durumunda gene 1800 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.

Söz hususu maaş, birtakım hallerde bayan çalışıyorsa ya da kendi sigortasından emekliyse gene de bağlanıyor. Buna ek olarak rastgele bir sosyal emniyeti bulunmayan ve yakını olmayan bayanlara da devlet doğrultusundan maaş bağlanıyor.