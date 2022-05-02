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    • SGK
    • 02.05.2022 10:20
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    • 02.05.2022 10:22
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    Resmen duyuruldu! SGK, yardım ödenekleri için başvuruları işleme aldı: Talep eden herkes ödeme alabiliyor

    SGK kendi sorumluluğu altında tespit edilen vatandaşlara imkânları dâhilinde sıksık olarak parasal destekte bulunur. Böylece kişilerin yaşam pahalılığı karşında yaşam sürdürdükleri mağduriyetlerinde etkisi azaltılmaya çalışılır. Bu destek ödemelerin verilme nedenleri birbirlerinden farklıdır. Dolayısıyla verdiği bu ödeme miktarları da veriliş amacına göre farklılık gösterir.

    takvim.com.tr
    Resmen duyuruldu! Talep eden herkes ödeme alabiliyor

    SGK'nın verilen destek yardımlarından birinin de Emzirme Ödeneği bulunduğu bilinir. Bu ödenekten faydalanabilmek amacıyla ise kurum doğrultusundan aranan birtakım şartlar mevcuttur. Desteği alabilmek isteyen annenin kimlik belgesine ve doğum belgesine gereksinim duyulur. Bu iki evrak ile müracaat yapılması yeterlidir. Bu müracaatının geçerli olabilmesi annenin T.C. vatandaşı olması şarttır.

    Verilen bu destekten faydalanmak amacıyla aranan şartlar nelerdir?

    Sigortalı olarak çalışan bir bayan doğum yaptığı takdirde bu ödenekten yararlanabilir. Kadının çalışmaması halinde da bu destekten faydalanması mümkündür. Eğer eşi sigortalı olarak çalışıyorsa hak ediş amacıyla yeterlidir. Burada ilgi edilmesi gereken nokta ise yatırılmış olan prim sayısıdır. SSK'lı çalışanlar amacıyla yatırılması gereken prim adedinin alt limiti 120 gün olarak belirtilmiştir. Bu bir sene amacıyla aranan prim miktarıdır.

    BAĞ-KUR'lu çalışanlarda da gün adedi aynı olmakla birlikte bireyin prim borcunun olmaması koşulu da aranır. Birey şayet bu şartlara uygunsa müracaat yapabilir. Başvuru amacıyla ise alakalı kuruma bir dilekçe verilmelidir. Kurum dilekçeyi işleme alır ve şartlara uygunluk sağlanıyorsa ödeme otomatik olarak yapılır. Emzirme ödeneğinin şartlarını karşılıyorsanız bu ödenekten kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz! Peki, emzirme ödeneğinde ödeme miktarı tam olarak ne kadardır?

        Peki, verdiği bu ödemenin seviyesi ne kadar?

        Emzirme ödeneği başlığı altında vatandaşlara verdiği destek her sene aynı oranda verilmez. O sene içinde ödenecek olan oran belirlenirken enflasyon seviyesi göz önüne alınır. Dolayısıyla bir önceki senea kıyasla verdiği orana belirli oranda zam yapılır. 2021 senesinde bu kapsamda verdiği ücret 232 TL olarak belirlenmişti. 2022 senesinde ise oluşturulan planlama ile bu oran 316 TL olarak güncellendi. Verilen bu ücret 2 sene kadar ödenebilir.

        SGK'dan 3 maaş ödemesi nasıl alınır?

        SGK'dan bu maaşı almak amacıyla memur ya da Bağ-Kur'lu sigortalı eşin 2008 yılının Ekim ayından sonra vefat etmesi durumunda en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir. Bu tariften sonra vefat eden bireyin SSK'lı olması durumunda da, 5 senelik bir sigortası olması ve de 900 gün prim ödemiş olma koşulu aranmaktadır. Öte yandan Bağ-Kur'lu sigortalının ise Ekim 2008 tarihinden evvel vefat etmesi durumunda gene 1800 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.

        Söz hususu maaş, birtakım hallerde bayan çalışıyorsa ya da kendi sigortasından emekliyse gene de bağlanıyor. Buna ek olarak rastgele bir sosyal emniyeti bulunmayan ve yakını olmayan bayanlara da devlet doğrultusundan maaş bağlanıyor.
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