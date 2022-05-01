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    • SGK
    • 01.05.2022 16:16
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    • 01.05.2022 16:50
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    Ve sonunda netleşti! EYT'ye gerek kalmıyor! 48, 50, 52 ve 54 yaşında emekli olun! İstifa eden çalışana tazminat ödeniyor!

    Yaşa takılan vatandaşlara EYT adı verilmektedir. Günümüzde ki son bilgilere göre emeklilikte yaşa takılan vatandaş adedi 2 milyona yakın bulunduğu görülmektedir. Fakat bu konuyla alakalı yeni bir planlama söz konusu. Eğer yeni yönerge yürürlüğe girerse emeklilik bekleyen vatandaşlar 48, 50, 52 ve 54 yaşlarında emekli olabilecek. Peki, istifa edene tazminat verilebilecek mi? İşte merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    İstifa eden çalışana tazminat ödeniyor! 52 ve 54 yaşında emekli...

    Her sigortalı vatandaşın hayali emekli olabilmek! Sigorta pirim günü 3600 olan kadınlar 50 yaşında erkekler ise 55 yaşında emekli olabilmektedir. Fakat birtakım kişilerin emeklilik amacıyla yatan pirim günleri tam olmasına karşın yaşa takılmaktadırlar. Genel olarak bu kişilerin yaş ortalaması 48 ile 50 bantlarındadır.

    İstifa Edene Tazminat Müjdesi!

    Emekliliği bekleyen çoğu vatandaş ek olarak diğer işlerde çalışmaktadır. Bu çalışanlar kendi rızaları ile istifa etmesi halde kıdem tazminatı alamıyorlardı. Fakat oluşturulan son planlama ile istifa eden her çalışana kıdem tazminatı verilecek. Fakat bu tazminatın alınabilmesi amacıyla çalışanların birtakım koşulları karşılaması gerekmektedir. İlk olarak çalışma gün adedi tazminat almak amacıyla olabildiğince önemli. İstifa eden bireylerin en az 365 günlük çalışma gün adedinin olması gerekmektedir. 365 günden az çalışıp istifa eden vatandaşların tazminat hakkı bulunmamaktadır. Tazminat almak amacıyla diğer bir koşul ise ayrılış gerekçesidir. Haklı bir sebep yokken işten ayrılan vatandaşlara da kıdem tazminatı verilmeyecek.

    Tazminat Alabilmek İçin Hangi Sebeplerden İşten Çıkılmalı

    Askerlik vazifesi nedeniyle işten ayrılan vatandaşlara tazminat verilmektedir. Öte yandan resmî tatillerde çalışılması halinde ya da mesai ücretinin verilmemesi hallerinde işten ayrılma sonunda da tazminat ödenmektedir.

    Öte yandan senelik izin kullanamama, ahlak kurallarına aykırı davranış, prim ve yol yardımlarının yapılmaması gibi hallerde da çalışanının işten ayrılması tazminatı gerektirmektedir.

    Yukarıda ki koşullar dışında keyfi ve gerekçesiz olarak işten çıkma işlemlerinde tazminat verilmemektedir. Hem de işten ayrılmadan evvel kesinlikle işverene yazılı bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Aksi durumda çalışanın ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

        Bir gün çalışsanız bile tazminat veriliyor

        İş akdinin feshedileceği konusunda, karşı yönü kanunda öngörülen süreler içerisinde bilgilendirmeyen, bildirim zamanı kadar ücret tutarında tazminat ödemek zorunda. Bu tazminat, iş hayatında ihbar tazminatı olarak biliniyor.

        En başta işveren işten çıkarmadan evvel bunu işçisine saatinde söylemek zorunda. Bildirim, işçinin çalışma zamanı 6 aydan kısaysa (1 gün dahi olsa) 2 hafta, 6 ay ile 1.5 sene arasındaysa 4 hafta, 1.5 sene ile 3 sene arasındaysa 6 hafta, 3 senedan çok olursa 8 hafta evvel yapılmalı. Belirtilen bu sürelere de 'ihbar zamanı' deniliyor. İşveren ihbar zamanı boyunca da işçiyi çalıştırmak zorunda.

        Asgari ücretle işe başlayan 1 gün çalışısa 1.967 lira, 1 sene çalışırsa 3 bin 934 lira 3 sene çalışırsa 7 bin 868 lira ihbar tazminatı alır.

        Aylık 7 bin lira brüt maaşla başlayana 1 gün çalışırsa 2 bin 751 lira, 1 sene çalışırsa 5 bin 503 lira, 3 sene çalışırsa 11 bin lira ihbar tazminatı alır.

        Brüt 10 bin lira maaşla işe başlayana 1 gün çalışırsa 3 bin 931 lira, 1 sene çalışırsa 7 bin 862 lira, 3 sene çalışırsa 15 bin 724 lira ihbar tazminatı ödenir.

        Tazminat nasıl hesaplanır?

        Brüt maaşı 6 bin TL olan ve 5 sene çalışması tespit edilen işçiye 8 haftalık tazminat ödenir:

        6.000/30 gün = 200 TL günlük
        200 x 7 gün = 1.400 TL haftalık
        8 hafta x 1.400 = 11.200 TL brüt ihbar tazminatı
        Gelir Vergisi: 11.200 x Yüzde 15 = 1.680 TL
        Damga Vergisi kesintisi: 11.200 x Binde 7.59 = 85 TL
        11.200-(1680 + 85) = 9.435 TL net ihbar tazminatı ödenir.
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        Haberler SGK Ve sonunda netleşti! EYT'ye gerek kalmıyor! 48, 50, 52 ve 54 yaşında emekli olun! İstifa eden çalışana tazminat ödeniyor!
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