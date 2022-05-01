Ve sonunda netleşti! EYT'ye gerek kalmıyor! 48, 50, 52 ve 54 yaşında emekli olun! İstifa eden çalışana tazminat ödeniyor!

Her sigortalı vatandaşın hayali emekli olabilmek! Sigorta pirim günü 3600 olan kadınlar 50 yaşında erkekler ise 55 yaşında emekli olabilmektedir. Fakat birtakım kişilerin emeklilik amacıyla yatan pirim günleri tam olmasına karşın yaşa takılmaktadırlar. Genel olarak bu kişilerin yaş ortalaması 48 ile 50 bantlarındadır.
İstifa Edene Tazminat Müjdesi!
Emekliliği bekleyen çoğu vatandaş ek olarak diğer işlerde çalışmaktadır. Bu çalışanlar kendi rızaları ile istifa etmesi halde kıdem tazminatı alamıyorlardı. Fakat oluşturulan son planlama ile istifa eden her çalışana kıdem tazminatı verilecek. Fakat bu tazminatın alınabilmesi amacıyla çalışanların birtakım koşulları karşılaması gerekmektedir. İlk olarak çalışma gün adedi tazminat almak amacıyla olabildiğince önemli. İstifa eden bireylerin en az 365 günlük çalışma gün adedinin olması gerekmektedir. 365 günden az çalışıp istifa eden vatandaşların tazminat hakkı bulunmamaktadır. Tazminat almak amacıyla diğer bir koşul ise ayrılış gerekçesidir. Haklı bir sebep yokken işten ayrılan vatandaşlara da kıdem tazminatı verilmeyecek.
Tazminat Alabilmek İçin Hangi Sebeplerden İşten Çıkılmalı
Askerlik vazifesi nedeniyle işten ayrılan vatandaşlara tazminat verilmektedir. Öte yandan resmî tatillerde çalışılması halinde ya da mesai ücretinin verilmemesi hallerinde işten ayrılma sonunda da tazminat ödenmektedir.
Öte yandan senelik izin kullanamama, ahlak kurallarına aykırı davranış, prim ve yol yardımlarının yapılmaması gibi hallerde da çalışanının işten ayrılması tazminatı gerektirmektedir.
Yukarıda ki koşullar dışında keyfi ve gerekçesiz olarak işten çıkma işlemlerinde tazminat verilmemektedir. Hem de işten ayrılmadan evvel kesinlikle işverene yazılı bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Aksi durumda çalışanın ihbar tazminatı ödemesi gerekir.