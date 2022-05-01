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    • SGK
    • 01.05.2022 13:02
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    • 01.05.2022 13:02
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    SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi! Hemen dilekçe veren 8 yıl erken emekli oluyor

    Emeklilik hususu çoğu insan amacıyla yüksek ehemmiyet arz ettiğinden ötürü çıkan her haber insanların heyecanlanmasına sebep olmaktadır. Sosyal medyada dolanan son haberlere göre şartları yerine getiren vatandaşlar 8 sene erkenden emekli olma hakkına erişebilecek. Şartların ne olduğuna bakarsak 2000 senesinden evvel Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf kaydını yaptırarak sigortalı olabilir.

    takvim.com.tr
    Hemen dilekçe veren 8 yıl erken emekli oluyor

    Örneğin 2000 yılından evvel dükkân açmış ama şimdilik kayıt yaptırmamış bir vatandaş geçmişe dönük kaydını yaptırabilir. Bu sayede parasal imkansızlıklarından dolayı kayıt olamamış vatandaşlar geri dönük olarak borçlanma şansını elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecek. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi? İşte detaylar!

    Birleştirme yapmak oldukça önemli

    Emekli olabilmek amacıyla bir gün bile olabildiğince mühim olmasından ötürü insanların çalıştığı değişik kurumlarda ki hizmetlerini toplamaları olası duruma getirilmiştir. Bu sayede çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün adetlerini doldurabilmektedir. Hatta şartları gerçekleştiren vatandaşların doğum ve askerlik günleri de borçlandırılarak prim gününe dahil ediliyor. Böylece çalışanların erkenden emekli olma şansları da doğuyor.

    Hizmet birleştirme işlemleri çalışanlar amacıyla olabildiğince yararlıdır. Bu sayede emekli olacakları vakit alacakları maaşları yükseltme şansları da bulunmaktadır. Hizmet birleştirme işleminden yararlanmak amacıyla SGK kurumlarına müracaatta bulunmak yeterlidir. Böylece hizmet birleşimi noktasında üst düzeyde bir kazanım elde edebiliyorsunuz!

    Emeklilik için oldukça önemli

    Kişilerin alacakları emekli maaşının ve emekli olacakları kurumun belirlenmesinde genellikle son 3 sene süresince çalıştığı kurum büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu amaçla emekliliğe yaklaştığınızda çalıştığınız kurumu değiştirmek ilerde yararlanacağınız imkanları ve alacağınız maaşı olabildiğince etkileyecektir. Hizmet birleştirmesi yapılması da bu hali etkilememektedir. Kişinin kurumu belirlenirken son çalıştığı kurum etkili olmaktadır.

    Genelde emekli sandığı olabildiğince iyi imkanlar yayınlayan kurumlardan bir tanesidir. Hem de sonra senelarda prime husus olan kazancı daha yüksek tutmakta alacağınız maaşın yükselmesine yardımcı olacaktır. SGK'ya bildirilen matrahın artması sizin emekli olacağından ikinci bir işte çalışıp ikinci bir prim yatırmak da alternatifler arasındadır. Bu da prim husussu ile ilgili mühim bir kazanım manasına geliyor!

        Erken emekli olma şartları

        9 Eylül 1999 ardından sigortalı olanlar amacıyla ise emeklilik şartları biraz daha zorlaştı. Burada emeklilik yaşı kadınlar amacıyla 58, erkekler amacıyla ise 60'tan başlıyor. Prim gün adedi ise 7000 günden başlayarak 7200 güne kadar çıkıyor. Fakat gene kısmi emeklilik talihi var. Yani çalışma olanağı olamayanlar amacıyla bu kez döneme 4500 günle emeklilik sistemi giriyor.

        Daha evvel 3600 gün olan prim adedi koşulu 9 Eylül 1999 ardından amacıyla 4500 güne çıkıyor. Hem de 25 senelik sigortalılık koşulu da bulunuyor. Yaş koşulu ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 oluyor. Yani 9 Eylül 1999 ardından sigortalı olan birisi kısmi emeklilik isterse ilk olarak 4500 günü doldurmak zorunda. Sonra işe girdiği tarihten itibaren 25 sene geçmesi lazım ve kadınların 58, erkeklerin 60 yaşına ulaşması gerekiyor.
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