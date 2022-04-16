EYT'ye takılan ne zaman emekli olur? %5 - %15 arasında kesinti ve 2.500 lira maaş müjdesi! EYT'den emekli olma yaşını düşüren formül!

%5 - %15 arasında kesinti ve 2.500 lira maaş müjdesi... Türkiye'de uzun süredir çözüm arayışları devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla uzmanlardan sık sık yeni formüller meydana atılmaya devam ediyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan bu sene içersinde halledilmesi beklenilen 3600 ek gösterge düzenlemesi ardından gündeme alınması beklenilen EYT'de ne gibi formüller yapılacağı ise merak edilmeye başladı. EYT konusu ile ilgili meydana çıkan bir formül ise ilgi çekti.
EYT'de yeni formül
EYT çalışmalarına dair şimdilik resmi makamlardan net bir açıklama gelmedi. Fakat EYT'lilerin beklentileri neticesi çoğu kesimden çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Düzenleme kapsamında mümkün formüller vakit vakit münakaşa yaratıyor. Bu formüller arasında en ilgi çekeni ise emekli aylığından kesinti yapılarak EYT bozukluğun halledilmesi yönünde.
Emekli olunca bağlanacak aylıktan %5 - %15 arasında kesinti yapılarak yaş şartının ortadan kaldırılmasını sağlayacak formül pekte memnun edici görülmedi. Söz hususu formülün uygulanması halunda sıksık asgari ücret üzerinden SGK'ya prim belirten bir EYT'li amacıyla 2.500 TL olarak tespit edilen bir emekli aylığı hesaba katıldığında kesinti son derece kötü görünüyor. 2.500 lira emekli maaşı alacak bir EYT'li amacıyla 5 senelik kesinti hesaba katıldığında yüzde 25'e varan bir kesinti söz hususu olacak. Bu hal durumu hazırda yetersiz görülen emekli aylıklarıyla EYT'li bir bireyin geçim sıkıntısına gireceği manasına geliyor.