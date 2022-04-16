EYT'den emekli olma yaşını düşüren formül! EYT'ye takılan ne zaman emekli olur? %5 - %15 arasında kesinti ve 2.500 lira maaş müjdesi

EYT'ye takılan ne zaman emekli olur?

EYT düzenlemesi kapsamında gündemde çoğu formül dolaşmaya devam ediyor. Bu formüller arasında ilgi çekenlerden biri de 3600 gün ile kısmi emeklilik uygulamasının sunulması. Normal şartlarda 3600 prim günü ile ileri yaştaki herkese kısmi yaşlılık aylığı bağlanıyor. EYT'lilerde ise 3600 ile kısmi emeklilik verilmesi ve yaş koşulunın sonrasında normal aylığa geçişin sağlanması çözüm önerileri arasında konumunu alıyor.

Diğer bir formül ise çalışma zamanına ve prime göre emeklilik olacak. Yaş koşulu aranmadan 20 senelik çalışma zamanına sahip bir bayan sigortalının 7200 günü bitirmesi halinde, erkeklerde ise 25 sene çalışma zamanı ile 9000 prim gününü bitirmesiyla emeklilik hakkının tanınması öngörülüyor.