EYT'den emekli olma yaşını düşüren formül! EYT'ye takılan ne zaman emekli olur? %5 - %15 arasında kesinti ve 2.500 lira maaş müjdesi

EYT çalışmalarında kritik formüller masaya yatırılmaya devam ediyor. Birçok formülü son dönemde gündeme gelmesinin sonrasında bilhassa bir formül üstünde durulmaya başladı. Çeşitli tartışmalara da yol açan bu formül kapsamında bağlanacak aylıktan yüzdelik kesinti yapılması hedefleniyor. Emekli aylığından kesinti yapılarak EYT amacıyla sunulacak bir çözüm ise çoğu EYT'li doğrultusundan olumlu karşılanmıyor. Fakat masada buna seçenek daha çoğu formül bulunduğu düşünülüyor. Peki, EYT'de son hal nedir?
EYT'de yeni formül
EYT çalışmalarına dair şimdilik resmi makamlardan net bir açıklama gelmedi. Fakat EYT'lilerin beklentileri neticesi çoğu kesimden çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Düzenleme kapsamında mümkün formüller vakit vakit münakaşa yaratıyor. Bu formüller arasında en ilgi çekeni ise emekli aylığından kesinti yapılarak EYT bozukluğun halledilmesi yönünde.
Emekli olunca bağlanacak aylıktan %5 - %15 arasında kesinti yapılarak yaş şartının ortadan kaldırılmasını sağlayacak formül pekte memnun edici görülmedi. Söz hususu formülün uygulanması halunda sıksık asgari ücret üzerinden SGK'ya prim belirten bir EYT'li amacıyla 2.500 TL olarak tespit edilen bir emekli aylığı hesaba katıldığında kesinti son derece kötü görünüyor. 2.500 lira emekli maaşı alacak bir EYT'li amacıyla 5 senelik kesinti hesaba katıldığında yüzde 25'e varan bir kesinti söz hususu olacak. Bu hal durumu hazırda yetersiz görülen emekli aylıklarıyla EYT'li bir bireyin geçim sıkıntısına gireceği manasına geliyor.