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    • SGK
    • 16.04.2022 13:21
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    • 16.04.2022 13:21
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    EYT'den emekli olma yaşını düşüren formül! EYT'ye takılan ne zaman emekli olur? %5 - %15 arasında kesinti ve 2.500 lira maaş müjdesi

    %5 - %15 arasında kesinti ve 2.500 lira maaş müjdesi... Türkiye’de uzun süredir çözüm arayışları devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla uzmanlardan sık sık yeni formüller meydana atılmaya devam ediyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan bu sene içersinde halledilmesi beklenilen 3600 ek gösterge düzenlemesi ardından gündeme alınması beklenilen EYT’de ne gibi formüller yapılacağı ise merak edilmeye başladı. EYT konusu ile ilgili meydana çıkan bir formül ise ilgi çekti.

    takvim.com.tr
    EYT’ye takılan ne zaman emekli olur? O formül açıklandı!

    EYT çalışmalarında kritik formüller masaya yatırılmaya devam ediyor. Birçok formülü son dönemde gündeme gelmesinin sonrasında bilhassa bir formül üstünde durulmaya başladı. Çeşitli tartışmalara da yol açan bu formül kapsamında bağlanacak aylıktan yüzdelik kesinti yapılması hedefleniyor. Emekli aylığından kesinti yapılarak EYT amacıyla sunulacak bir çözüm ise çoğu EYT'li doğrultusundan olumlu karşılanmıyor. Fakat masada buna seçenek daha çoğu formül bulunduğu düşünülüyor. Peki, EYT'de son hal nedir?

    EYT'de yeni formül

    EYT çalışmalarına dair şimdilik resmi makamlardan net bir açıklama gelmedi. Fakat EYT'lilerin beklentileri neticesi çoğu kesimden çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Düzenleme kapsamında mümkün formüller vakit vakit münakaşa yaratıyor. Bu formüller arasında en ilgi çekeni ise emekli aylığından kesinti yapılarak EYT bozukluğun halledilmesi yönünde.

    Emekli olunca bağlanacak aylıktan %5 - %15 arasında kesinti yapılarak yaş şartının ortadan kaldırılmasını sağlayacak formül pekte memnun edici görülmedi. Söz hususu formülün uygulanması halunda sıksık asgari ücret üzerinden SGK'ya prim belirten bir EYT'li amacıyla 2.500 TL olarak tespit edilen bir emekli aylığı hesaba katıldığında kesinti son derece kötü görünüyor. 2.500 lira emekli maaşı alacak bir EYT'li amacıyla 5 senelik kesinti hesaba katıldığında yüzde 25'e varan bir kesinti söz hususu olacak. Bu hal durumu hazırda yetersiz görülen emekli aylıklarıyla EYT'li bir bireyin geçim sıkıntısına gireceği manasına geliyor.

        EYT'ye takılan ne zaman emekli olur?

        EYT düzenlemesi kapsamında gündemde çoğu formül dolaşmaya devam ediyor. Bu formüller arasında ilgi çekenlerden biri de 3600 gün ile kısmi emeklilik uygulamasının sunulması. Normal şartlarda 3600 prim günü ile ileri yaştaki herkese kısmi yaşlılık aylığı bağlanıyor. EYT'lilerde ise 3600 ile kısmi emeklilik verilmesi ve yaş koşulunın sonrasında normal aylığa geçişin sağlanması çözüm önerileri arasında konumunu alıyor.
        Diğer bir formül ise çalışma zamanına ve prime göre emeklilik olacak. Yaş koşulu aranmadan 20 senelik çalışma zamanına sahip bir bayan sigortalının 7200 günü bitirmesi halinde, erkeklerde ise 25 sene çalışma zamanı ile 9000 prim gününü bitirmesiyla emeklilik hakkının tanınması öngörülüyor.

        Yakın vakitte EYT platformlarının temsilcilerinin Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile görüşmelerinin ardından, Akbaşoğlu doğrultusundan EYT'nin çalışma uygulaması içerisinde yer aldığını aktardır. 2022 senesi içerisinde EYT'liler ile ilgili yapılacak çalışmanın en olacağının da açıklanacağı ifade edildi.
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        Haberler SGK EYT'den emekli olma yaşını düşüren formül! EYT'ye takılan ne zaman emekli olur? %5 - %15 arasında kesinti ve 2.500 lira maaş müjdesi
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