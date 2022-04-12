Tek dilekçe yeter! Yeni erken emeklilik fırsatı duyuruldu! SGK anında maaş ödemesine başlıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke sınırları içerisinde yaşayan ya da devlet kurumları aracılığı ile yurtdışı firmalarında istihdam edilen vatandaşlara, çeşitli şartları sağlamaları durumunda emekli olma hakkı tanımaktadır. Sigortalılık süresi, yaş ve prim ödemesi şartlarını yerine getiren her vatandaş, çalışma hayatı içerisinde almış olduğu maaş tutarlarına, sigorta giriş tarihine ve kurumun belirlemiş olduğu emekli maaşı hesaplama formülü içerisinde yer alan diğer değişkenlere göre farklı tutarlarda emekli maaşı alabilmektedir.
Emekli olmak, yaşlılık dönemlerini garanti altına almayı sağlayan ve kişiyi güvencesi olduğuna dair rahat hissettiren en önemli etkenlerden biridir. Bu noktada, sigortalı bir çalışma hayatına sahip olmuş olan ya da hayatı boyunca bir kere dahi olsa sigortalı bir işte çalışmış olan kişiler, emekli olmanın yollarını aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği kurallar, emekli olmak isteyen vatandaşlar için rehber niteliğindedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli kategoriler altında incelemiş olduğu emeklilik başlığında, vatandaşlara erken emekli olmanın yollarını da göstermektedir. Bu kapsamda vatandaşlara, erken emekli olabilmeleri için yapılan başlıca çağrılardan biri, prim borçlanmasıdır. Vatandaşlar, geriye dönük prim borçlanması yaparak erken emekli olma hakkına sahiptirler.