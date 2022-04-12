Tek dilekçe yeter! Yeni erken emeklilik fırsatı duyuruldu! SGK anında maaş ödemesine başlıyor!

Emekli olmak, yaşlılık dönemlerini garanti altına almayı sağlayan ve kişiyi güvencesi olduğuna dair rahat hissettiren en önemli etkenlerden biridir. Bu noktada, sigortalı bir çalışma hayatına sahip olmuş olan ya da hayatı boyunca bir kere dahi olsa sigortalı bir işte çalışmış olan kişiler, emekli olmanın yollarını aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği kurallar, emekli olmak isteyen vatandaşlar için rehber niteliğindedir.