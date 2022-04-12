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    • SGK
    • 12.04.2022 16:06
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    • 12.04.2022 16:22
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    Tek dilekçe yeter! Yeni erken emeklilik fırsatı duyuruldu! SGK anında maaş ödemesine başlıyor!

    Sigortalı bir çalışma hayatına sahip olan olmayan herkes, emekli maaşı alarak yaşlılık dönemini garanti altına almak istemektedir. Bu isteğin gerçekleşebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan bazı şartlar bulunmaktadır. Kurum, yapmış olduğu son çağrı ile birlikte bazı gruplarda yer alan vatandaşların erken emekli olma hakkına sahip olduğunu duyurmuştur. İşte SGK’nın erken emekliliğe ilişkin yapmış olduğu çağrının detayları

    takvim.com.tr
    Yeni erken emeklilik fırsatı! Anında maaş ödemesi...

    Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke sınırları içerisinde yaşayan ya da devlet kurumları aracılığı ile yurtdışı firmalarında istihdam edilen vatandaşlara, çeşitli şartları sağlamaları durumunda emekli olma hakkı tanımaktadır. Sigortalılık süresi, yaş ve prim ödemesi şartlarını yerine getiren her vatandaş, çalışma hayatı içerisinde almış olduğu maaş tutarlarına, sigorta giriş tarihine ve kurumun belirlemiş olduğu emekli maaşı hesaplama formülü içerisinde yer alan diğer değişkenlere göre farklı tutarlarda emekli maaşı alabilmektedir.

    Emekli olmak, yaşlılık dönemlerini garanti altına almayı sağlayan ve kişiyi güvencesi olduğuna dair rahat hissettiren en önemli etkenlerden biridir. Bu noktada, sigortalı bir çalışma hayatına sahip olmuş olan ya da hayatı boyunca bir kere dahi olsa sigortalı bir işte çalışmış olan kişiler, emekli olmanın yollarını aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği kurallar, emekli olmak isteyen vatandaşlar için rehber niteliğindedir.

    Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli kategoriler altında incelemiş olduğu emeklilik başlığında, vatandaşlara erken emekli olmanın yollarını da göstermektedir. Bu kapsamda vatandaşlara, erken emekli olabilmeleri için yapılan başlıca çağrılardan biri, prim borçlanmasıdır. Vatandaşlar, geriye dönük prim borçlanması yaparak erken emekli olma hakkına sahiptirler.

        Emeklilik Borçlanması Nedir?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "emekli olma şartları" başlığı altında belirlemiş olduğu genel maddeler, yaş, sigortalılık süresi ve prim ödemesidir. Yaş ve sigortalı olma süresini tamamlamış olan vatandaşlar, prim ödemelerini tamamlamadan emekli olamazlar. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ödemelerinde eksikler olan vatandaşlar için emeklilik borçlanması imkânı sunmaktadır. Bu borçlanma başlığı, çalışma hayatına çeşitli sebeplerden ötürü ara vermiş ve buna bağlı olarak da prim ödemesini tamamlayamamış olan kişileri kapsamaktadır.

        Emeklilik Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geriye dönük prim ödemesi yapılmasına izin verdiği gruplar şu şekildedir:

        • Sigortalı çalışırken doğum yapmış olan kadınlar
        • Askere gitmiş olan erkekler
        • Lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlamış olan kişiler
        • Sigortalı bir işte çalışırken hüküm giymiş olan kişiler
        • Greve katılan kişiler
        • Zorunlu staj yapmış olan kişiler

        Emeklilik Borçlanması İçin Nereye Başvuru Yapılır?

        Prim ödemelerini toplu yatırmak için ilgili dilekçe ile SGK Müdürlüklerine başvuru yapılması yeterlidir.
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        Haberler SGK Tek dilekçe yeter! Yeni erken emeklilik fırsatı duyuruldu! SGK anında maaş ödemesine başlıyor!
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