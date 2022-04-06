25 yıl evli kalan ev hanımlarına 2500 TL maaş bağlanacak mı? Bir yastıkta kocayanlara tek dilekçeyle maaş...

2022 senesinde SGK isteğe bağlı sigorta fırsatları ile ev hanımlarının da emeklilik hakkından yararlanması sağlanacak. Öte yandan hayatının bir devresinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar amacıyla değişik uygulamalar da devreye sokuluyor. SGK içeriğinde emeklilik hakkı elde etmek isteyenler amacıyla prim gün sayısı, yaş, işe başlama tarihi ve sigortalılık zamanı gibi çoğu ayrıntı incelenmektedir. Bir devre çalışmış olsun ya da olmasın henüz amacıyla rastgele bir işte çalışmayan kadınların emekli olması amacıyla makul şartların sağlanması gerekir. İşte ev hanımlarını emekli edecek o uygulamalar…