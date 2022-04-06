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    • SGK
    • 06.04.2022 08:50
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    • 06.04.2022 08:53
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    25 yıl evli kalan ev hanımlarına 2500 TL maaş bağlanacak mı? Bir yastıkta kocayanlara tek dilekçeyle maaş...

    SGK isteğe bağlı sigortalılık programları ile ev hanımları dahil olmak üzere çoğu değişik kesimden vatandaşın emeklilik hakkı elde etmesini sağlıyor. 2022 senesi amacıyla yeni sayılar üzerinden prim ödemelerini yapmak mecburiyetinde kalacak bütün ev hanımları da bu haktan yararlanabilecek. Genellikle bir devre çalışan ve eksik primleri nedeniyle emekli olmayan kadınlar amacıyla borçlanma yöntemleri ve isteğe bağlı sigortalılık seçenekleri daha da avantajlı duruma gelmesini sağlamaktadır. İlgili yasa ve yönetmelikler kapsamında, ev hanımlarının SGK üzerinden emeklilik hakkı elde etmeleri amacıyla başvurulacak program kapsamında tespit edilen özel ve genel şartların sağlanması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    25 yıl evli kalan ev hanımlarına 2500 TL maaş var mı?

    2022 senesinde SGK isteğe bağlı sigorta fırsatları ile ev hanımlarının da emeklilik hakkından yararlanması sağlanacak. Öte yandan hayatının bir devresinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar amacıyla değişik uygulamalar da devreye sokuluyor. SGK içeriğinde emeklilik hakkı elde etmek isteyenler amacıyla prim gün sayısı, yaş, işe başlama tarihi ve sigortalılık zamanı gibi çoğu ayrıntı incelenmektedir. Bir devre çalışmış olsun ya da olmasın henüz amacıyla rastgele bir işte çalışmayan kadınların emekli olması amacıyla makul şartların sağlanması gerekir. İşte ev hanımlarını emekli edecek o uygulamalar…

    25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu

    25 senelik ev hanımlarının isteğe bağlı garantiye müracaat yapmaları amacıyla alakalı SGK il/ilçe müdürlükleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Öte yandan bu kapsamda emeklilik hakkı elde eden kişilerin emeklilik işlemleri amacıyla e – Devlet üzerinden müracaat yaparak ya da bağlı oldukları SGK müdürlüklerine giderek işlemlerini bitirmesi mümkündür.


    İsteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev hanımlarının ilgili uygulama kapsamında belirlenen şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

    • Türkiye'de ikamet ediyor olmak gerekir
    • 18 yaşından büyük olmak gerekir
    • Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekir
    SGK'dan herhangi bir yaşlılık, dul, yetim veya emeklilik aylığı almıyor olmak gerekir
    • Herhangi bir gelire sahip olmamak gerekir

        2008 yılından itibaren getirilen yeni düzenleme ile ev hanımları için uygulanacak isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da 4/b, eski adıyla Bağ Kur üzerinden değerlendirilmektedir. Prim hesaplamaları ve emeklilik yaşı gibi değişkenler ise 2022 yılı için belirlenen yeni oranlar üzerinden hesaplanmaktadır.

        2022 İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

        2022 senesi asgari ücret miktarlarının belirlenmesinin sonrasında çoğu SGK prim borçlanmaları ve başka ücretlere dair yeni miktarlarda da farklılık yaşandı. Yüzde 50'nin üstünde gelen asgari ücret zammı sonrasında kendi primini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olan şahıslar 1.601,28 TL ödeyecekler. 10 günden az ev hizmetlerinde çalıştırılan vatandaşlar amacıyla bu miktar günlük 3,34 TL olarak belirlendi. Aylık olabildiğince düşük bir prim ödemesi gerçekleştirilerek ev hanımlarının emeklilik hakkından yararlanması sağlanmaktadır.
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        Haberler SGK 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 2500 TL maaş bağlanacak mı? Bir yastıkta kocayanlara tek dilekçeyle maaş...
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