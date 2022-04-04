Nakit para lazım diyen SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1650 TL ödeme veriliyor, bankadan maaş çekilmesi yeterli, geri ödemesi yok

Bankalar emekli promosyon kampanyaları yalnızca bir defa ödemektedirler. En az 1650 TL promosyon ücretini bankalar her emekliye sunmaktadır. En yüksek promosyon emekli miktarı ise; 2000 TL oluyor. Nakit olarak ödenen bu promosyonlarda esas amaç; daha çok emekli müşterisinin bulunmasıdır. Pandemi süreçlerinde bankaların sundukları en etkili kampanya çeşitlerinden birisi de emeklilik promosyonlarıdır. Günümüzde pek çok emekli bankaların sundukları bu promosyon haklarını kullanmışladır. Özelliklede emekliler pandemi süreçlerindeki bayram evvel promosyon haklarını tercih ediyor. Genel olarak bankalar değişik ama birbirlerine benzer promosyon rakamlarını sunmaktadır.