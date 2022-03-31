Gözler oradaydı! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! Erken emeklilikte dikkat çeken detay

Türkiye'de Çeşitli meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik fırsatları SGK doğrultusundan detaylı programlar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride bıraktığımız ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tariflenen bu hak, sonsuz meslek amacıyla tanınan durumda. Çalışma süresine ek olarak belirli gün adedi eklenerek, bilhassa ağır işlerde çalışanlar amacıyla emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor.

Söz hususu program ile bir senede 180 günden erken emeklilik amacıyla 5 sene hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan alakalı yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 değişik iş dalı görünüyor.