Gözler oradaydı! Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! Erken emeklilikte dikkat çeken detay

Türkiye'de Çeşitli meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik fırsatları SGK doğrultusundan detaylı programlar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride bıraktığımız ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tariflenen bu hak, sonsuz meslek amacıyla tanınan durumda. Çalışma süresine ek olarak belirli gün adedi eklenerek, bilhassa ağır işlerde çalışanlar amacıyla emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor.
Söz hususu program ile bir senede 180 günden erken emeklilik amacıyla 5 sene hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan alakalı yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 değişik iş dalı görünüyor.
Hangi Meslekler Erken Emeklilik Kapsamında Yer Alıyor?
Erken emeklilik hakkının tanındığı 45 farklı meslek grubu için farklı sürelerde yıpranma payı eklenerek emeklilik hakkı tanınmaya devam ediyor. Emeklilik süresini geriye çekecek uygulama sayesinde ekseriyet ağır işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 60 – 180 gün arasında bir yıl çalışma süresi için eklenmektedir. Her meslek grubu için bu süreler değişiklik göstermektedir.
Yıpranma payı olan meslekler:
- Madencilik ve yer altında çalışanlar (180 gün)
- Demir çelik, cıva üretimi, TSK, Emniyet, basın – gazetecilik, TBMM yasama üyeleri, TRT haber birimi çalışanları, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlar, radyoaktif işlerde çalışanlar, asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar vb. (90 gün)
- Termik santraller, itfaiye, diş tabipleri, doktor, eczacı, hemşire, ebe, hastabakıcı, çimento, cam, alüminyum fabrikası çalışanları vb. (60 gün)