Erken emekli olmayı araştıranlar için gelişme! 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olmak emeklilik için önemli! İşte şartlar ve detaylar

Erken emeklilik amacıyla 2 şart aranmaktadır. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak şartlarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir.
1999 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar
Erken emeklilik şartlarını gerçekleştiren bireylerin emeklilik kümeleri SSK (4A), Emekli Sandığı (4C), Bağ - Kur (4B) olacak şekilde emekli olabilmektedir. Hem de 1999 senesi evveli emeklilik maaşları 1600 TL olarak belirlenmiştir.
3600 gün adedi şartını sağlayamayan ve 1999 senesi Eylül ayı evveli sigorta girişi olan vatandaşlar eksik prim ödemesini yaparak emekliliğe hak kazanabilirler. Eylül 1999 ardından emeklilik ile alakalı şartlar farklılık göstermiş olup, emeklilik şartlarına yeni bir planlama ile yaş sınırı da getirilerek yeni şart olarak eklenmiştir.