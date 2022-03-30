Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 30.03.2022 15:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2022 15:39
    ABONE OL

    Erken emekli olmayı araştıranlar için gelişme! 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olmak emeklilik için önemli! İşte şartlar ve detaylar

    Sigorta girişi 1999 evveli olan vatandaşlar erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda sigorta başlangıç tarihi, vatandaşın sigortalı bulunduğu süre, bireyin yaşı ve kişi bağlamında ödenen prim miktarına bakılarak, kişiye emeklilik hakkı sunulmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan düzenlenen ve denetlenen bu hal 1999 tarihinin Eylül ayından önceki dönemde sigorta girişi olanlar amacıyla biraz daha avantajlı bir hal meydana çıkartarak erken emeklilik olanaklarının kapılarını ardına kadar açmıştır.

    takvim.com.tr
    Erken emekli olmayı araştıranlar için yeni gelişme!

    Erken emeklilik amacıyla 2 şart aranmaktadır. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak şartlarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir.

    1999 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar

    Erken emeklilik şartlarını gerçekleştiren bireylerin emeklilik kümeleri SSK (4A), Emekli Sandığı (4C), Bağ - Kur (4B) olacak şekilde emekli olabilmektedir. Hem de 1999 senesi evveli emeklilik maaşları 1600 TL olarak belirlenmiştir.

    3600 gün adedi şartını sağlayamayan ve 1999 senesi Eylül ayı evveli sigorta girişi olan vatandaşlar eksik prim ödemesini yaparak emekliliğe hak kazanabilirler. Eylül 1999 ardından emeklilik ile alakalı şartlar farklılık göstermiş olup, emeklilik şartlarına yeni bir planlama ile yaş sınırı da getirilerek yeni şart olarak eklenmiştir.

        1999 Yılı Sonrası Emeklilik Şartları

        1999 senesi Eylül ayı evveli sigortalı olarak çalışmakta olan bireyler amacıyla 10- 15 sene arası sigorta girişi olup 3600 prim günü biriktirmiş olmak emekli olmak amacıyla yeterli sayılmaktadır. Fakat 1999- 2008 seneleri arasında sigortalı çalışan bireyler amacıyla 25 sene sigorta primi ödenmiş olup 7000 prim gününe hak eden vatandaşlar normal şartlarda emekliliğe hak kazanmıştır.

        Veya 60 yaşını bitirmiş vatandaşlar amacıyla emekli olmak amacıyla 4500 prim günü şartını sağlamak gerekliliği getirilmiştir. 2008 ve 2011 seneleri ardından ise 2 farkı alternatif tespit edilen emekliler amacıyla ilk şık 7200 prim ödenmiş ve 58 yaşını bitirmiş olmak ya da 5400 prim günü ödenmiş ve 61 yaşında olmak gerekliliği şart olarak sunulmuştur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kara Tahta başlıyor
        Haberler SGK Erken emekli olmayı araştıranlar için gelişme! 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olmak emeklilik için önemli! İşte şartlar ve detaylar
            SON DAKİKA