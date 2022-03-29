SSK-SGK ve Bağ-kur emeklileri için yarın 2.750 TL’ye varan para hesapta! Büyük müjde geldi!

Emeklilerimiz bağlamında biraz da olsa sevinç veren bu haber Garanti Bankasının promosyon paketleri ile ilgilidir. Garanti bankası geçen zamanlarda promosyon ile ilgili bir paket meydana getirdi ve paketi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunuldu. Başvurulduğu taktirde en geç 2,5 gün amacıyla da hesaba aktarılan promosyon ödemelerine ait bütün veriler sayfamızda.
Günümüzde bilhassa büyük şehirlerde ikame eden emeklilerimiz geçinmekte zorlanmaktadır. Ay sonunu getirmekte zorlanan emeklilerimize ise müjde cuma günü verildi. Devlet bankalarının yanı sıra özel bankalarda güncel olarak müşteri kitlesini arttırmaya çalışmaktadır. Bundan ötürü Garanti Bankası da 2.500 TL hesaplara aktarmayı projeleri arasında sunmaktadır.
Ayrıca yalnızca şunlar da değil devletten emekliler amacıyla oluşturulan yardımların önümüzdeki zamanlarda daha da arttırılacağı konuşulmaktadır.
BAĞ-KUR, SSK, SGK ve Emekli Sandığının müşterileri Garanti Bankası şubelerine giderek promosyon ödemesi ile ilgili bilgi alabilirler. Bir diğer duyuru ise yakınlarını bankaya götüren müşterilerin ekstra olarak 250 TL nakit para daha alacakları yönünde.