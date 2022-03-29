SSK-SGK ve Bağ-kur emeklileri için yarın 2.750 TL’ye varan para hesapta! Büyük müjde geldi!

Ayrıca yalnızca şunlar da değil devletten emekliler amacıyla oluşturulan yardımların önümüzdeki zamanlarda daha da arttırılacağı konuşulmaktadır.

BAĞ-KUR, SSK, SGK ve Emekli Sandığının müşterileri Garanti Bankası şubelerine giderek promosyon ödemesi ile ilgili bilgi alabilirler. Bir diğer duyuru ise yakınlarını bankaya götüren müşterilerin ekstra olarak 250 TL nakit para daha alacakları yönünde.