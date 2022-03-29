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    • SGK
    • 29.03.2022 08:25
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    • 29.03.2022 08:25
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    SSK-SGK ve Bağ-kur emeklileri için yarın 2.750 TL’ye varan para hesapta! Büyük müjde geldi!

    Son dakika gelişmesi olarak haber ajanslarına düşen verilere göre emekli olan vatandaşlara net olarak ödenecek ödemeler netleşti. Yarın itibari ile 2.750 TL ödemeleri başlayacak. Son zamanlarda emeklilere yönelik ödemeler konusu ile ilgili ilerlemeler ardı ardına gelmektedir. Bunlardan biri de emekli sandığı, SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile ilgili. Emekliler son zamanlarda maddi sıkıntılar konusu ile ilgili büyük krizler yaşamaktadır. Ödemeler konusu ile ilgili mutlu olmayan emeklilerin yüzlerini güldürecek güzel haberler ise ardı ardına geldi. Garanti Bankası emeklilerin bu zor zamanlardan biraz olsun rahatlaması amacıyla harekete geçti.

    takvim.com.tr
    Emeklilere 2.750 TL’ye varan para hesapta!

    Emeklilerimiz bağlamında biraz da olsa sevinç veren bu haber Garanti Bankasının promosyon paketleri ile ilgilidir. Garanti bankası geçen zamanlarda promosyon ile ilgili bir paket meydana getirdi ve paketi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunuldu. Başvurulduğu taktirde en geç 2,5 gün amacıyla da hesaba aktarılan promosyon ödemelerine ait bütün veriler sayfamızda.

    Günümüzde bilhassa büyük şehirlerde ikame eden emeklilerimiz geçinmekte zorlanmaktadır. Ay sonunu getirmekte zorlanan emeklilerimize ise müjde cuma günü verildi. Devlet bankalarının yanı sıra özel bankalarda güncel olarak müşteri kitlesini arttırmaya çalışmaktadır. Bundan ötürü Garanti Bankası da 2.500 TL hesaplara aktarmayı projeleri arasında sunmaktadır.

    Ayrıca yalnızca şunlar da değil devletten emekliler amacıyla oluşturulan yardımların önümüzdeki zamanlarda daha da arttırılacağı konuşulmaktadır.
    BAĞ-KUR, SSK, SGK ve Emekli Sandığının müşterileri Garanti Bankası şubelerine giderek promosyon ödemesi ile ilgili bilgi alabilirler. Bir diğer duyuru ise yakınlarını bankaya götüren müşterilerin ekstra olarak 250 TL nakit para daha alacakları yönünde.

        Bütün emekli kesimi ilgilendiren promosyon ücretler ile ilgili bilgi alabilmek amacıyla Garanti BBVA, Garanti internet sitesi üzerinden bilgi alabilirsiniz. Şubeye bile gitmeden promosyon verileri ile ilgili bilgi alabiliriz.
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