Az evvel detaylar belli oldu! Başvuranlar SGK'dan toplu ödeme alıyor! Sigorta primleri çalışanlara iade ediliyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alakalı mevzuatlar kapsamında tespit edilen şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar amacıyla yatırdıkları primler nispetinde ödeme yapıyor. Genellikle prim gününü doldurmayan fakat emeklilik amacıyla yaş şartını gerçekleştiren vatandaşlar dilerse çalışmayı bırakarak emeklilik ile alakalı vazgeçip toplu ödeme alabilecekler. Sigortalının kendisi bizzat müracaatını yaparak SGK prim iadesinden yararlanabileceği gibi vatandaşın vefatı ardından meşru mirasçıları doğrultusundan da bu hak talep edilebilmektedir.
SGK Prim İadesi Nedir, Kimler Alabilir?
SGK prim iadesi, Sosyal Güvenlik Kurumu içeriğinde 4/B ve 4/C (eski adıyla SSK, Bağ Kur) kapsamında sigorta primleri ödenmiş vatandaşlara, yatan prim civarlarına göre oluşturulan bir ödeme türüdür. Kanunlarda emeklilik amacıyla tespit edilen yaş şartını sağlamasına karşın emeklilik hakkı elde edemeyen vatandaşların, SGK'ya ödedikleri primleri geri alması bu program ile olası duruma getirilmiştir.
Prim iadesi yalnızca SSK ve Bağ Kur'lular amacıyla değil aynı vakitte devlet memurları (4/C - Emekli Sandığı) içerisinde değişik işlem ve şartlar ile uygulanabilir. Kesenek iadesi şeklinde oluşturulan bu yöntem, emeklilik hakkı elde edemeyenlerin SGK'dan toplu para iadesi almasını sağlamaktadır. Sigortalı birey direkt olarak kendisi yararlanabileceği gibi bu haktan meşru mirasçıları da vatandaşın vefatından sonra yararlanabilir.