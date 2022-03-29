Az evvel detaylar belli oldu! Başvuranlar SGK'dan toplu ödeme alıyor! Sigorta primleri çalışanlara iade ediliyor!

Prim iadesi yalnızca SSK ve Bağ Kur'lular amacıyla değil aynı vakitte devlet memurları (4/C - Emekli Sandığı) içerisinde değişik işlem ve şartlar ile uygulanabilir. Kesenek iadesi şeklinde oluşturulan bu yöntem, emeklilik hakkı elde edemeyenlerin SGK'dan toplu para iadesi almasını sağlamaktadır. Sigortalı birey direkt olarak kendisi yararlanabileceği gibi bu haktan meşru mirasçıları da vatandaşın vefatından sonra yararlanabilir.