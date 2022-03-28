Büyük müjde geldi! SSK-SGK ve Bağ-kur emeklileri için yarın 2.750 TL’ye varan para hesapta!

Son dakika gelişmesi olarak haber ajanslarına düşen verilere göre emekli olan vatandaşlara net olarak ödenecek ödemeler netleşti. Yarın itibari ile 2.750 TL ödemeleri başlayacak. Son zamanlarda emeklilere yönelik ödemeler konusu ile ilgili ilerlemeler ardı ardına gelmektedir. Bunlardan biri de emekli sandığı, SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile ilgili. Emekliler son zamanlarda maddi sıkıntılar konusu ile ilgili büyük krizler yaşamaktadır. Ödemeler konusu ile ilgili mutlu olmayan emeklilerin yüzlerini güldürecek güzel haberler ise ardı ardına geldi. Garanti Bankası emeklilerin bu zor zamanlardan biraz olsun rahatlaması amacıyla harekete geçti.