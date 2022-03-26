Tek dilekçe yeterli! Maaş derdi de yok! 4500 gün prim ödeyenlere müjde! Aylık 2.500 TL verilecek

SGK emeklilik dilekçesi veren tüm erkek ve bayan çalışanlarda ilk olarak vatandaşın hakları olur. Genellikle işe giriş tarihine göre yaş özelliğinden emeklilik şartı ile normal koşullar belirleniyor. Dolayısıyla emeklilik dilekçesini veren çalışanın normal emeklilik şartları inceleniyor. Böylece emekli olunup olunamayacağına dair genel bir bilgilendirme de yapılıyor.
SGK emeklilik müracaat dilekçenizi verirken, kesinlikle doğru ve tam bir şekilde bilgi verdiğinize ilgi etmeniz şarttır. Bu kapsamda çeşitli bir değerlendirme prosedürü yapılıyor. Bu koşullar çalışan vatandaşlara özel olarak belirlenir. Prim gün ödeme şartı, sigortalı gün şartı, ve yaş şartıdır. Dolayısıyla bu ilkelerin tamamının makul bulunması halinde SGK dilekçesine onay verilir.
Ardından ise vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ancak çalışan vatandaş SGK emeklilik primi şartlarını sağlamıyorsa vatandaşlara maaş verilmez. Çalışanların bu tarz hallere aynı vakitte itiraz hakları bulunuyor. İlgili kurumlara çalışanlar itiraz dilekçesinde bulunabilir. Ancak itirazın olumsuz olarak sonuç vermesi halinde vatandaşın emekliliği yaş haddi üzerinden hesaplanacaktır.