Duyan şaşkın! Bir yolu daha var! Yaş şartsız emeklilik 2 şekilde mümkün SGK mevzuatında yeri var

SGK doğrultusundan emeklilik bekleyenlere büyük müjde! SGK, sıhhat problemleri nedeniyle çalışma ömürlerine devam edemeyecek halde olan çalışanlara emeklilik hakkı konusu ile ilgili büyük bir basitlik sağlıyor. Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarak iş yaşantısına devam ediyor. Fakat emekli olabilmek amacıyla belirli bir yıl, prim ve yaş gibi şartlar bulunuyor. Bazı hallerde ise bu şartlar esnetilerek erken emeklilik olanağı tanınıyor. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik amacıyla geçerli olan hastalıklar nelerdir? İşte erken emeklilik amacıyla merak edilen bütün ayrıntılar… Yaş koşulu olmadan sağlık problemleri nedeniyle erken emekli olmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken birtakım şartlar bulunuyor.