Ve netleşti! SGK duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş ve 3 maaş müjdesi verildi! Bir dilekçe vermeniz yeterli...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan sigortalının vefatı ardından geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tarif etmeye başlandı. Dul - yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da tariflenen bu ödemelere ek olarak bu haklardan emekli maaşı alan bireylerin de yararlanmasının önü açıldı. Hali hazırda emekli maaşı alan kişiler, çifte maaş hem de üç maaşa kadar SGK'dan destek alabilecek. Birçok vatandaş bilhassa aldıkları maaşların kesilebileceği endişesi nedeniyle bu haktan yararlanmayı tercih etmiyor. Fakat yeni planlama ile nerdeyse üç maaşa kadar destek veriliyor.