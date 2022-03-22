Ve netleşti! SGK duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş ve 3 maaş müjdesi verildi! Bir dilekçe vermeniz yeterli...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan sigortalının vefatı ardından geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tarif etmeye başlandı. Dul - yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da tariflenen bu ödemelere ek olarak bu haklardan emekli maaşı alan bireylerin de yararlanmasının önü açıldı. Hali hazırda emekli maaşı alan kişiler, çifte maaş hem de üç maaşa kadar SGK'dan destek alabilecek. Birçok vatandaş bilhassa aldıkları maaşların kesilebileceği endişesi nedeniyle bu haktan yararlanmayı tercih etmiyor. Fakat yeni planlama ile nerdeyse üç maaşa kadar destek veriliyor.
SGK içeriğinde yer alan ve emeklilik türü fark etmeksizin, vefat eden eşinin sonrasında dul aylığına da müracaat yapılarak kişilerin çift maaş alması olası duruma getirildi. Bu kapsamda yer alan bütün vatandaşlar söz hususu haktan rahatça yararlanabilecekler. Emeklilerin geçim dertlerinin her geride bıraktığımız gün katlanarak arttığı zamanlarda SGK doğrultusundan sağlanan bu tip uygulamalar ise milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Bütün Vatandaşlar Yararlanabilecek
SGK doğrultusundan birtakım özel haller amacıyla çift maaş ödeme yapması sağlanıyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik başlatılan programlar yardımıyla çift maaş alabilmek isteyenler amacıyla sigortalılık türü de fark etmiyor. SGK kapsamında yer alan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigortalılık türü fark etmeksizin, vefat eden eşlerinin sonrasında dul aylığı ile emekli maaşına ek ikinci bir maaş alma seçeneğinden de yararlanılması olası olacak. Söz hususu program ile örneğin; SSK emeklisi bir kişi, eşinin vefatı sonrasında dul aylığı alabiliyor. Bu kapsamda vefat eden eş SSK ya da Bağ Kur kapsamında yer alıyorsa geride kalan eş maaşın yüzde 50'sini alabiliyor. Emekli Sandığına tabi ise yüzde 75'ine kadar söz hususu maaştan yararlanabiliyor.