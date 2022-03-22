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    • SGK
    • 23.03.2022 08:51
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    • 23.03.2022 08:51
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    SGK duyurdu! Ve netleşti! Milyonlarca emekli için çift maaş ve 3 maaş müjdesi verildi! Bir dilekçe vermeniz yeterli...

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan sigortalının vefatı ardından geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tarif etmeye başlandı. Dul - yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da tariflenen bu ödemelere ek olarak bu haklardan emekli maaşı alan bireylerin de yararlanmasının önü açıldı. Hali hazırda emekli maaşı alan kişiler, çifte maaş hem de üç maaşa kadar SGK'dan destek alabilecek. Birçok vatandaş bilhassa aldıkları maaşların kesilebileceği endişesi nedeniyle bu haktan yararlanmayı tercih etmiyor. Fakat yeni planlama ile nerdeyse üç maaşa kadar destek veriliyor.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi verildi!

    SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK'tan emekli maaşı alanlar amacıyla çifte maaş müjdesi verildi. Son zamanlarda emeklilerin düşük ücretler ile hayat sürdürdükleri parasal problemlerin aşılmasına yönelik hükümet ve alakalı kurumlar üzerinden yeni fırsatlar sunulmaya başladı. Konuya dair gelen son haberlere göre çift maaş imkanın emekli, dul, çalışan ve başka çoğu SGK'lı vatandaşın yararlanabileceği öğrenildi. Bir dilekçe ile basitçe müracaat yapılabilecek. İşte SGK çift maaş fırsatı detayları…

    SGK içeriğinde yer alan ve emeklilik türü fark etmeksizin, vefat eden eşinin sonrasında dul aylığına da müracaat yapılarak kişilerin çift maaş alması olası duruma getirildi. Bu kapsamda yer alan bütün vatandaşlar söz hususu haktan rahatça yararlanabilecekler. Emeklilerin geçim dertlerinin her geride bıraktığımız gün katlanarak arttığı zamanlarda SGK doğrultusundan sağlanan bu tip uygulamalar ise milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmeyi başarıyor.

    Bütün Vatandaşlar Yararlanabilecek

    SGK doğrultusundan birtakım özel haller amacıyla çift maaş ödeme yapması sağlanıyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik başlatılan programlar yardımıyla çift maaş alabilmek isteyenler amacıyla sigortalılık türü de fark etmiyor. SGK kapsamında yer alan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigortalılık türü fark etmeksizin, vefat eden eşlerinin sonrasında dul aylığı ile emekli maaşına ek ikinci bir maaş alma seçeneğinden de yararlanılması olası olacak. Söz hususu program ile örneğin; SSK emeklisi bir kişi, eşinin vefatı sonrasında dul aylığı alabiliyor. Bu kapsamda vefat eden eş SSK ya da Bağ Kur kapsamında yer alıyorsa geride kalan eş maaşın yüzde 50'sini alabiliyor. Emekli Sandığına tabi ise yüzde 75'ine kadar söz hususu maaştan yararlanabiliyor.

        Üç Maaşa Kadar Çıkabiliyor

        İlgili mevzuatlar kapsamında emekli maaşı alan vatandaşların lüzumlu şartları taşımaları durumunda birtakım haller amacıyla emekli maaşına ek olarak üç maaşa kadar destek alması sağlanabiliyor. Bu halde ise SSK emeklisi bir vatandaş emekli maaşı alırken aynı vakitte eşinin vefatı ile dul maaşı ve Emekli Sandığı kapsamında vefat eden babasının sonrasında yetim aylığı da alabiliyor. Gerekli şartları taşıyan herkes bu haklardan yararlanabilecek.
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        Haberler SGK SGK duyurdu! Ve netleşti! Milyonlarca emekli için çift maaş ve 3 maaş müjdesi verildi! Bir dilekçe vermeniz yeterli...
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