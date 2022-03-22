SGK duyurdu! Ve netleşti! Milyonlarca emekli için çift maaş ve 3 maaş müjdesi verildi! Bir dilekçe vermeniz yeterli...

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK'tan emekli maaşı alanlar amacıyla çifte maaş müjdesi verildi. Son zamanlarda emeklilerin düşük ücretler ile hayat sürdürdükleri parasal problemlerin aşılmasına yönelik hükümet ve alakalı kurumlar üzerinden yeni fırsatlar sunulmaya başladı. Konuya dair gelen son haberlere göre çift maaş imkanın emekli, dul, çalışan ve başka çoğu SGK'lı vatandaşın yararlanabileceği öğrenildi. Bir dilekçe ile basitçe müracaat yapılabilecek. İşte SGK çift maaş fırsatı detayları…
SGK içeriğinde yer alan ve emeklilik türü fark etmeksizin, vefat eden eşinin sonrasında dul aylığına da müracaat yapılarak kişilerin çift maaş alması olası duruma getirildi. Bu kapsamda yer alan bütün vatandaşlar söz hususu haktan rahatça yararlanabilecekler. Emeklilerin geçim dertlerinin her geride bıraktığımız gün katlanarak arttığı zamanlarda SGK doğrultusundan sağlanan bu tip uygulamalar ise milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Bütün Vatandaşlar Yararlanabilecek
SGK doğrultusundan birtakım özel haller amacıyla çift maaş ödeme yapması sağlanıyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik başlatılan programlar yardımıyla çift maaş alabilmek isteyenler amacıyla sigortalılık türü de fark etmiyor. SGK kapsamında yer alan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigortalılık türü fark etmeksizin, vefat eden eşlerinin sonrasında dul aylığı ile emekli maaşına ek ikinci bir maaş alma seçeneğinden de yararlanılması olası olacak. Söz hususu program ile örneğin; SSK emeklisi bir kişi, eşinin vefatı sonrasında dul aylığı alabiliyor. Bu kapsamda vefat eden eş SSK ya da Bağ Kur kapsamında yer alıyorsa geride kalan eş maaşın yüzde 50'sini alabiliyor. Emekli Sandığına tabi ise yüzde 75'ine kadar söz hususu maaştan yararlanabiliyor.