SGK duyurdu! Ve netleşti! Milyonlarca emekli için çift maaş ve 3 maaş müjdesi verildi! Bir dilekçe vermeniz yeterli...

Bütün Vatandaşlar Yararlanabilecek

SGK doğrultusundan birtakım özel haller amacıyla çift maaş ödeme yapması sağlanıyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik başlatılan programlar yardımıyla çift maaş alabilmek isteyenler amacıyla sigortalılık türü de fark etmiyor. SGK kapsamında yer alan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigortalılık türü fark etmeksizin, vefat eden eşlerinin sonrasında dul aylığı ile emekli maaşına ek ikinci bir maaş alma seçeneğinden de yararlanılması olası olacak. Söz hususu program ile örneğin; SSK emeklisi bir kişi, eşinin vefatı sonrasında dul aylığı alabiliyor. Bu kapsamda vefat eden eş SSK ya da Bağ Kur kapsamında yer alıyorsa geride kalan eş maaşın yüzde 50'sini alabiliyor. Emekli Sandığına tabi ise yüzde 75'ine kadar söz hususu maaştan yararlanabiliyor.