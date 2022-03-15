2022 EYT emeklilik modelinde kimler hemen emekli edilecek? Kaç yıl erken emeklilik var? 1. grupta yer alacakların...

Emeklilik yaşı beklediğinizden daha düşük olabilir! Emeklilik sisteminde yapılması plan edilen farklılık gerçekleşirse Emeklilikte Yaşa Takılanlar beklediklerini alabilir! Emeklilikte Yaşa Takılanların 2022 senesinden çok umutlu oldukları biliniyor. 2021 yılından çok mücadele eden EYT'liler 2022 yılında istediklerini alabilecek mi? 2021 yılının sonuna dair bir düzenlemenin yapılacağına dair haberlerin sayısında ciddi oranda bir artış yaşanmıştı.
2021 senesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar umutlarını 2022 senesine taşımıştı.
Yapılacak olan düzenlemede bir kısım EYT'linin beklediğini alabileceği konuşulurken düzenlemenin herkesi kapsayıp kapsamayacağı da mühim bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan son günlerde oluşturulan değerlendirmelere göre bu düzenlemenin herkesi kapsayacağı mümkünlüğü daha düşük bir ihtimal olacağa benziyor!
Muhammet Emin Akbaşoğlu EYK Hakkında Konuşmuştu!
Son günlerde EYT sisteminde bazı düzenlemelerin yapılacağına dair süregelen bir kanı hakim! Yapılacak düzenlemede bir kısım EYT'liyi kapsayacağı ifade edilirken Muhammet Emin Akbaşoğlu, mevzuya dair mühim açıklamalarda bulundu!
AK Parti Grup Başkanvekili görevinde yer alan Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT konusu ile ilgili bildirimde bulundur. 2022 senesinde EYT amacıyla bir çalışma yapılacağını ifade eden Akbaşoğlu; bir haber programına telefon vasıtasıyla katılım gösterdi.