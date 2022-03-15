2022 EYT emeklilik modelinde kimler hemen emekli edilecek? Kaç yıl erken emeklilik var? 1. grupta yer alacakların...

Muhammet Emin Akbaşoğlu; Bir Çalışma Yapılacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla 2022 senesinde kesinlikle bir çalışmanın yapılacağını ifade eden Muhammet Emin Akbaşoğlu; bu konunun

Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme yaklaştığını ifade etti. Bakan Vedat Bilgin'in mevzuya dair açıklamalarda bulunduğunu da bildiren Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanın da toplumu ilgilendiren bu konularda duyarsız olmadığını ifade etti.

EYT'liler işe giriş tarihlerine göre emekli olacaklar! Şimdilik bu düzenlemenin ayrıntılarına dair verilere ulaşılmazken, burada sınır pirim gün adedinin ne kadar olacağı ve yaş sınırının ne kadarda sabit kalacağı da mühim bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor!