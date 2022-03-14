1995, 2000, 2008 sonrası 4A SGK emeklilik tablosu! 10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı

Ülkemizde 99-08 amacıyla ayrı, 2008 ve sonra amacıyla ayrı tablolar kullanılmaktadır. Emekli olunacak yaş amacıyla işe giriş tarihi olabildiğince önemlidir. Bunun yanı sıra 99 evveli amacıyla kadınlarda 20 sene sigortalılık ve en az 5000 prim günü aranırken, erkeklerde ise 25 sene sigortalılık ve 5000 prim günü aranmış 2008 ardından ise dilenen prim günü artmıştır. Son günlerde emeklilik konusunun sık sık gündeme gelmesine paralel olarak değişik formüller de döneme girmektedir.
Erken Emeklilik Formülleri
Çalışanların işe giriş tarihine göre birtakım erken emeklilik formüleri bulunmaktadır. Öncelik ile işe giriş tarihi emeklilikte önemli olmasından birtakım insanlara tanınmış borçlanma hakkının size tanınmış olup olmadığına bakmalı ve borçlanma imkânınız varsa kesinlikle değerlendirmenizi öneririz. Formüllere gelecek olursak 99 senesinin Eylül ayı evvel işe girenler 15 sene çalışma ve 3600 gün ile yaş koşulunu sağlayarak emekli olabilirler. 99 seneleri arasında işe girenler ise 25 sene ve 4500 gün koşulunu yerine getirdikleri noktada emekliliğe müracaat yapabilirler. 2008 senesinin mayıs ayından sonra çalışma hayatına başlayanlar ise 5400 günden sonra emekli olmak amacıyla müracaat yapabilirler.
10 Yıl Erkek Emeklilik Mümkün mü?
Birçok insan internette gördüğü bir haber olan 10 sene erken emeklilik koşulunu araştırmaktadır. Ne yazık ki bu hal herkes amacıyla geçerli değildir. Bu hal çalışanının yüzde altmış oranında iş gücünde kayıp olması halinde yapılan bir prosedürdür. Bu şekilde emekli olabilmek amacıyla 1800 gün prim ve 10 senelik bir çalışmanın bulunması yeterli gelmektedir. Bir devlet hastanesinden kurul raporu alarak bu hali kanıtlayabiliyor olmak erken emeklilik amacıyla lüzumlu şartlardan bir tanesidir. Zaruri bir hal olmasından ötürü rastgele bir yaş koşulu bulunmamaktadır.