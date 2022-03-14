1995, 2000, 2008 sonrası 4A SGK emeklilik tablosu! 10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı

10 Yıl Erkek Emeklilik Mümkün mü?

Birçok insan internette gördüğü bir haber olan 10 sene erken emeklilik koşulunu araştırmaktadır. Ne yazık ki bu hal herkes amacıyla geçerli değildir. Bu hal çalışanının yüzde altmış oranında iş gücünde kayıp olması halinde yapılan bir prosedürdür. Bu şekilde emekli olabilmek amacıyla 1800 gün prim ve 10 senelik bir çalışmanın bulunması yeterli gelmektedir. Bir devlet hastanesinden kurul raporu alarak bu hali kanıtlayabiliyor olmak erken emeklilik amacıyla lüzumlu şartlardan bir tanesidir. Zaruri bir hal olmasından ötürü rastgele bir yaş koşulu bulunmamaktadır.