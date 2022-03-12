Ve netleşti! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! (SSK) SGK’ya bu yazıyı gönderenler erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Emekli olmak her çalışan bağlamında bir haktır. Geleceği garanti altına alabilmek amacıyla bu güvence belli bir vakit sonucunda kazanılıyor. Fakat yeni çıkan sistemde emeklilik vaktinden 8 sene evvel emekli olma hakkı da var. 4 Ekim 2000 tarihinden 1 gün bile Bağ-Kur tescili tespit edilen esnaf, sigorta tescilini 1982 senesine kadar götürebilir. Fakat bunun amacıyla şirket ortaklığı ya da vergi kaydı olması gerekmektedir. Oda kaydı tespit edilenler ise 22 Mart 1985 tarihine kadar sigortasını çekebilir. SSK Müdürlüğüne verilebilecek dilekçe ile 8 sene erken emeklilik Bağ-Kur'lular amacıyla mümkün…
Hizmet Birleştirerek Erken Emekli Olmak
Her çalışan amacıyla emeklilik hesabı yapar iken bütün hizmetler hesaba katılmaktadır. Fakat bu hal amacıyla hizmet birleştirmesi işlemi yapılmaktadır.
Bu teknik ile kurumlar arası bütün çalışmalar birleştiriliyor. Böylece emekli olunacak kurumun kendisi de belirleniyor. Bir çalışan çoğu yerde çalışabilir. Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı'na bağlı olabilir. Prim günleri buraya bağlı çalışmaların bütününü oluşturur. Bütün bu çalışmalar, askerlik ve doğum gibi borçların birleşmesiyle elde ediliyor. Böylece hizmet birleştirme işlemi uygulanıyor.