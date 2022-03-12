⛔Aman dikkat! SGK-SSK affetmedi! Bunu yapanın emekli maaşı kesildi! Emeklilik iptal edildi! Ödenen paralar faizi ile geri isteniyor!

SGK oluşturulan denetimler sonunda düzmece sigortalı olan kişileri teşhis edip ceza yağdırmaya başladı. Hayalet çalışanları teşhis eden SGK, 106.180 vatandaşın sigortalılığını iptal etti.
👉106 BİN KİŞİNİN SİGORTASI İPTAL EDİLDİ
Türkiye'de çok sayıda vatandaş bir gün emekli olabilmek ve şu anda da sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla çalışmadıkları durumda kendilerini sigortalı göstermek yolunu tercih ediyorlar. SGK ise bu yola başvuran ve "hayalet çalışan" olarak tariflenen vatandaşlara karşı mücadelenin dozunu arttırdı. 2021 senesinde oluşturulan bütün denetimlerde hayalet çalışan oldukları teşhis edilen 106 bin vatandaşın sigortaları iptal edildi.
👉550 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ
SGK'nın yaptığı düzmece iş yerleri ve hayalet çalışanlara dair denetimlerin ana kaynağı ise Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'a oluşturulan ihbarlar oldu. Bu ihbarları değerlendirip denetimleri sıklaştıran SGK Türkiye'nin 81 ilinde 3.230 iş yerinin düzmece olduğunu teşhis etti. Bu iş bölgelerinde çalıştıkları gösterilen ve sigortaları işleyen 106.180 vatandaşın ise sigortaları iptal edildi. Bu yola müracaat ederek SGK sisteminde usulsüzlük yapan birey ve kurumlara ise 550 Milyon TL idari para cezası verildi.