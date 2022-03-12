⛔Aman dikkat! SGK-SSK affetmedi! Bunu yapanın emekli maaşı kesildi! Emeklilik iptal edildi! Ödenen paralar faizi ile geri isteniyor!

👉SAHTE SİGORTA TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?

Sahte sigorta yaptırmanın yaptırımları bulunuyor. Vatandaşların 4/a kapsamında sigortalı olması amacıyla işverene bağlı olarak çalışmaları gerekiyor. Sahte sigorta yaptıran bireyin teşhis edilmesi halinde sigortalı gösterilen süreler iptal oluyor ve söz hususu dönemde ödenen primler silinerek SGK'ya gelir oluyor. Sahte sigorta yaptıran vatandaş SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalandıysa şayet bu hizmetlerin bedeli faizi ile eş güdümlü talep ediliyor. Sahte sigorta yardımıyla emekli olan kişilerin teşhis edilmesi halinde emekli maaşı kesiliyor ve o vakte kadar ödenmiş maaşlar talep ediliyor. Borçlu vatandaşın ölümü halinde geri talep edilen oran mirasçılardan alınıyor