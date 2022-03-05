Emeklilere zil takıp oynatan bir haber daha geldi! Ay sonuna kadar başvuran emekliler 2500 TL alabilecek

Garanti Bankası güncel emekli nakit promosyon seçenekleri sayesinde, düşük emekli maaşları nedeniyle nakit sorunu çekenlere avantajlı oranlarda nakit desteği sunulacak. Hem de kişilerin çoğu ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden de yararlanması mümkündür.
Garanti BBVA'dan Emeklilere Ek Ödeme Fırsatı
Promosyon ödemesi amacıyla SGK'nın belirlemiş bulunduğu koşullar geçerli olacak. Promosyon ödemesinden, gelir ya da aylıklarını üç sene buradan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt zamanı promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacak.
Promosyon Tutarı Kaç Para?
Banka, 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında,
1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.650 TL,
1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2.100 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Birden çok maaş ödemesi alıp, bu maaşları amacıyla promosyon talebinde bulunulması halinde maaşların toplamı öneme alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.