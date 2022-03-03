Emekliye 360 TL intibak zammı haberi: 2022 yılı 3600 ek gösterge ve emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?

2000 senesi ardından emeklilerin düşük aylıklar ile geçim sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla en az 3600 ek gösterge hususu kadar mühim olduğuna ilgi çekildi. Söz hususu intibak çalışması ile 2000 senesi ardından emekli olan alakalı gruptaki bireylerin prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişim ile emekli aylıklarının da artacağına vurgu yapıldı. 3600 ek gösterge ile kamu çalışanlarına yapılacak iyileştirmenin bir benzerinin de intibak ile Bağ Kur ve işçi emeklileri amacıyla yapılması gerektiği ve 3600'ün intibak ile taçlandırılması gerektiği aktarıldı.