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    • SGK
    • 04.03.2022 09:07
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    • 04.03.2022 09:07
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    Emekliye 360 TL intibak zammı haberi: 2022 yılı 3600 ek gösterge ve emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?

    Söz hususu çalışmanın yalnızca polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenleri kapsamaması gerekliliğini ifade eden TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, alakalı takımda yer alan emeklilere intibak verilmesiyle de bu planlamanın taçlandırılması gerekliliğini belirtti. İşte emekli maaşlarında artışa neden olacak yeni gelişmeler…

    takvim.com.tr
    2022 yılı emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? Emekliye 360 TL intibak zammı...

    Emekli maaşlarında planlama istekleri gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) doğrultusundan 3600 ek gösterge hususu ile alakalı iki mühim talep daha gündeme getirildi. Genellikle emekli maaşlarında ciddi bir katkı sağlaması amaçlanan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin sonrasında meydana çıkan yeni oranlar ilgi çekiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak ve 3600 ek gösterge ile alakalı emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu meydana koydu.

    2000 Yılı Sonrası Emeklilere İntibak Talebi!

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge ile alakalı emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu meydana koydu. Kapsamının genişletilmesine dair beklentilerini ifade eden Ergün, 3600 ek göstergenin esas amacının kamu görevlerinin ekonomisine katkı sağlamak olduğuna işaret etti. Öte yandan intibak meselesine de deyinin TÜED Genel Başkanı Ergün, Türkiye'de çok sayıda Bağ Kur ve işçi emeklisinin uzun seneler beklediği düzenlemenin de döneme sokulması gerektiğine yönelik istekleri dile getirdi.

    2000 senesi ardından emeklilerin düşük aylıklar ile geçim sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla en az 3600 ek gösterge hususu kadar mühim olduğuna ilgi çekildi. Söz hususu intibak çalışması ile 2000 senesi ardından emekli olan alakalı gruptaki bireylerin prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişim ile emekli aylıklarının da artacağına vurgu yapıldı. 3600 ek gösterge ile kamu çalışanlarına yapılacak iyileştirmenin bir benzerinin de intibak ile Bağ Kur ve işçi emeklileri amacıyla yapılması gerektiği ve 3600'ün intibak ile taçlandırılması gerektiği aktarıldı.

        3600 Ek Gösterge İçin Kritik Toplantı 16 Mart'ta

        Türkiye'nin uzun süredir gündeminde yer alan 3600 ek gösterge hususu ile ilgili ikinci kritik görüşme 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur - Sen arasında yapılacak görüşmeler sonrasında yasa taslağının büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor. Söz hususu çalışmanın sonucunda 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesi durumunda bilhassa emekli maaşlarında ve emekli olurken alınan ikramiyelerde ciddi bir artış yaşanacak. Düzenlemenin kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ise merak edilen bir başka husus olarak gündeme geldi.

        3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar bir yandan devam eder iken maaşlara ne kadar tesir edeceği de araştırılmaya başladı. Komisyon doğrultusundan çalışmaların tamamlanmasının sonrasında unvan bazında ek göstergeler ile memurların gelirlerinde ciddi bir artış olacak. Ortalama olarak 1.000 TL ile 2.000 TL arasında maaş farklarının emekli aylıklarında görülmesi bekleniyor. İkramiye oranlarında da mühim ölçüde tedavi yapılması çalışma kapsamında öne çıkan detaylardan biri oldu.
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        Haberler SGK Emekliye 360 TL intibak zammı haberi: 2022 yılı 3600 ek gösterge ve emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?
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