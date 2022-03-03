Emekliye 360 TL intibak zammı haberi: 2022 yılı 3600 ek gösterge ve emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?

Emekli maaşlarında planlama istekleri gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) doğrultusundan 3600 ek gösterge hususu ile alakalı iki mühim talep daha gündeme getirildi. Genellikle emekli maaşlarında ciddi bir katkı sağlaması amaçlanan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin sonrasında meydana çıkan yeni oranlar ilgi çekiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak ve 3600 ek gösterge ile alakalı emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu meydana koydu.
2000 Yılı Sonrası Emeklilere İntibak Talebi!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge ile alakalı emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu meydana koydu. Kapsamının genişletilmesine dair beklentilerini ifade eden Ergün, 3600 ek göstergenin esas amacının kamu görevlerinin ekonomisine katkı sağlamak olduğuna işaret etti. Öte yandan intibak meselesine de deyinin TÜED Genel Başkanı Ergün, Türkiye'de çok sayıda Bağ Kur ve işçi emeklisinin uzun seneler beklediği düzenlemenin de döneme sokulması gerektiğine yönelik istekleri dile getirdi.
2000 senesi ardından emeklilerin düşük aylıklar ile geçim sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla en az 3600 ek gösterge hususu kadar mühim olduğuna ilgi çekildi. Söz hususu intibak çalışması ile 2000 senesi ardından emekli olan alakalı gruptaki bireylerin prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişim ile emekli aylıklarının da artacağına vurgu yapıldı. 3600 ek gösterge ile kamu çalışanlarına yapılacak iyileştirmenin bir benzerinin de intibak ile Bağ Kur ve işçi emeklileri amacıyla yapılması gerektiği ve 3600'ün intibak ile taçlandırılması gerektiği aktarıldı.