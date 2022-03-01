Gözler oradaydı! 5.000 lira ödemelere başlandı! Emekli maaşına 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan kişilerin ayrıcalıklı kredi fırsatlarından yararlanarak nakit problemini çözmeleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra maaş taşıma işlemlerini tamamlayanlar ve 3 seneliğine emekli maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt edenlere özel 750 TL'ye varan ek ödeme gerçekleştiriliyor. Maaş taşıma koşulunun dışında diğer herhangi bir koşul aranmadan kişilerin rahatça söz konusu olan ödemelerden yararlanması sağlanmaktadır.
Halkbank'tan Emekliye 5 Bin Lira Destek Ödemesi!
Halkbank emekli promosyonu fırsatlarından yararlanmak isteyenlere özel aylık maaş civarlarına göre değişik miktarlarda ödemeler gerçekleştirilmektedir. 1.500 TL ve altında maaş alanlara özel 500 TL, 2.500 TL ve üstünde ödeme alanlara ise 750 TL'ye kadar nakit promosyon verilmektedir. Maaş taşıma işlemlerinin sonrasında bütün SGK emeklilerinin 3 sene amacıyla en yüksek emekli promosyon oranlarından yararlanması mümkündür.
Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi
Emeklilere özel düşük miktarda kredi ve ek promosyon seçeneklerinin dışında daha yüksek meblağlar amacıyla de makul avantajlarla kredi verilmektedir. 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınız amacıyla %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 3 ay erteleme seçenekleri ile Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi fırsatını değerlendirebilirsiniz.