Gözler oradaydı! 5.000 lira ödemelere başlandı! Emekli maaşına 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi

Emeklilere özel düşük miktarda kredi ve ek promosyon seçeneklerinin dışında daha yüksek meblağlar amacıyla de makul avantajlarla kredi verilmektedir. 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınız amacıyla %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 3 ay erteleme seçenekleri ile Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi fırsatını değerlendirebilirsiniz.