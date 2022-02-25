SSK ve Bağ-Kur’lular için müjde! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi işiten hemen, SGK’ya koştu…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında işe gitmeyenler amacıyla emeklilik formülleri mevcut. Emekli olmak amacıyla esas şartların sağlanmasını sahibi olan emeklilik düzenlemesinde prim ödemesinin yanında, müracaatta bulunacak olanların da SGK'nın açıkladığı koşullara makul olmaları gerekiyor.
ÇALIŞMAYANLARA EMEKLİLİK HAKKI
İş aleminde yer alan milyonların gözü kulağı emeklilik ile alakalı planlamalarda. EYT konusu ile alakalı istikbal yeni açıklamalar çok sayıda vatandaşın yakın takibinde olurken bu planlama halen çalışanlar amacıyla uygulamaya geçecek. SGK'nın çalışanlar amacıyla sağladığı erken emeklilik formülleri vatandaşlara büyük fırsatlar sunarken hiç çalışmamış yada bir devre çalışmış şimdi çalışmayanlar da emekli olmanın yollarını arıyorlar.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN
18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş bulunduğu sağlık hizmetlerinden bedava yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği amacıyla emekli de olamıyorlar. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş bulunduğu isteğe bağlı sigorta girişi ile siz de çalışmıyor olmanıza karşın aylık primlerinizi ödeyebilir, bu sayede hem sağlık hizmetlerinden sigortalı bir şekilde faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.