SSK ve Bağ-Kur’lular için müjde! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi işiten hemen, SGK’ya koştu…

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HİZMETİNDEN FAYDALANABİLİR?

Reşit sayılan; SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi rastgele bir sigorta türünde devam eden bir kaydı bulunmayan ve her ay belirli miktarlardaki prim ücretlerini ödeyebilecek olan herkes isteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden faydalanabilir. Faydalanabilecek bireylerin kapsamı ise sadece çalışmayanlarla sınırlı kalmıyor; ev hanımlarından esnafa, freelancer'lardan part time çalışanlara kadar olabildiğince geniş bir kitleye yayılıyor. Bütün bu koşullara ek olarak isteğe bağlı sigorta girişinden yararlanabilmek amacıyla anne, baba ya da eşten ötürü emekli maaşı almıyor olmak da gerekiyor.