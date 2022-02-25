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    • SGK
    • 25.02.2022 12:45
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    • 25.02.2022 12:47
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    Kimse bilmiyordu! SGK (SSK) erken emeklilikte hizmet tespiti detayı! Erken emeklilik için yeni formül gün yüzüne çıktı

    Erken emeklilik hayali kuranlar amacıyla çoğu yeni ayrıntı meydana çıktı. Emeklilik amacıyla lüzumlu prim gün adedinin eksik ya da bildirilmemesi durumunda yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yeni çalışmalar yapılıyor. Primi eksik ya da bildirilmeyenler amacıyla başlayan hizmet belirlenmesi ile bu problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. İşte emeklilikte mağduriyetleri giderecek hizmet belirlenmesi ayrıntıları…

    takvim.com.tr
    Kimse bilmiyordu! Erken emeklilik için yeni formül gün yüzüne çıktı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içeriğinde çalışan ve eksik ya da işveren doğrultusundan bildirilmeyen primler amacıyla kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanıyor. Yasalarda da yer bulan hizmet belirlenmesi davası açılarak kişilerin bu süreleri de primlerine ekletmesi olası duruma geliyor. İş mahkemesine açılacak dava ile belirli tarihlerde sigortasız çalışmasından doğan mağduriyetin belirlenmesi amacıyla SGK'ya karşı söz hususu sürelerin belirlenmesini sağlayabilecekler.

    İlk işe giriş tarihi bilhassa emeklilik amacıyla öneme alınan en esas unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Yasalarda oluşturulan düzenlemeler nedeniyle prim ve yaş şartları da değişiklik gösteriyor. Genellikle primleri geç bildirilenlerin emeklilik hakkı amacıyla alakalı kurumlara başvuru ederek eksik primlerinin teşhis edilecek haklarını almaları olası duruma getirilmiştir.

    Borçlanma Yoluyla Eksik Primler Tamamlanabilecek

    Hizmet belirlenmesi kapsamında emeklilik amacıyla ilaveten bayan ve erkek sigortalı çalışanlar amacıyla değişik tip uygulamalar da yapılmaktadır. Askerlik, doğum ya da vatan dışında hayata sürelerinin borçlanma tekniği ile primlere eklenmesi yardımıyla erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Mevcut sürelerin teşhis edilmesinin sonrasında güncel asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamalar kapsamında borçlanma oranlar da belirleniyor.
    Vatandaşların emekli olması amacıyla lüzumlu primlerinin bildirilmemesi ya da eksik olması halinde çoğu formül uygulanabiliyor.

        Bu formüller arasında hizmet belirlenmesi davası ile vatandaşlar hukuki yollara müracaat yaparak bildirilmeyen prim süreleri amacıyla hak talep edebiliyorlar. Öte yandan eksik prim borçları amacıyla doğum ve askerlik borçlanmaları gibi yöntemler kullanılarak erken emeklilik hakkı elde edilmesi de sağlanıyor. Söz hususu haklardan SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan bütün SGK alakalı sigorta kollarındaki çalışanlar yararlanabiliyorlar.

        SGK Hizmet Tespiti Davası Hangi Durumlarda Açılır?

        Hizmet belirlenmesi davası, bir işveren doğrultusundan çalışanın sigortalılık bildiriminin SGK'ya yapılmaması ya da eksik bildirilmesi hallerinde açılabilir. Söz hususu dava kapsamında işverenler amacıyla ciddi oranda zarar tazmin edilmesi mümkündür. Çalıştığı durumda sigorta primi bildirilmeyen bireylerin hali fark etmeleri halinde başvurabilecekleri hukuki teknik ile hizmet belirlenmesi yapılarak alakalı mahkemece, çalışanın mağduriyetleri giderilebiliyor.

        Hem de vefat eden bireyin yakınları doğrultusundan da aylık bağlanmasına yönelik söz hususu davalar açılabilir. Hizmet belirlenmesinin çalışanın lehine sonuç vermesi halinde yaşanan mağduriyet giderilmektedir. Davayı kazanan sigortalı amacıyla söz hususu eksik ya da bildirilmeyen primler işveren doğrultusundan tamamlanarak SGK'ya ödenir. Hem de geride bıraktığımız süreler amacıyla meşru faizlerde uygulanacaktır.
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        Haberler SGK Kimse bilmiyordu! SGK (SSK) erken emeklilikte hizmet tespiti detayı! Erken emeklilik için yeni formül gün yüzüne çıktı
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