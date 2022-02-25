Kimse bilmiyordu! SGK (SSK) erken emeklilikte hizmet tespiti detayı! Erken emeklilik için yeni formül gün yüzüne çıktı

Borçlanma Yoluyla Eksik Primler Tamamlanabilecek

Hizmet belirlenmesi kapsamında emeklilik amacıyla ilaveten bayan ve erkek sigortalı çalışanlar amacıyla değişik tip uygulamalar da yapılmaktadır. Askerlik, doğum ya da vatan dışında hayata sürelerinin borçlanma tekniği ile primlere eklenmesi yardımıyla erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Mevcut sürelerin teşhis edilmesinin sonrasında güncel asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamalar kapsamında borçlanma oranlar da belirleniyor.

Vatandaşların emekli olması amacıyla lüzumlu primlerinin bildirilmemesi ya da eksik olması halinde çoğu formül uygulanabiliyor.