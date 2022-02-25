Kimse bilmiyordu! SGK (SSK) erken emeklilikte hizmet tespiti detayı! Erken emeklilik için yeni formül gün yüzüne çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içeriğinde çalışan ve eksik ya da işveren doğrultusundan bildirilmeyen primler amacıyla kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanıyor. Yasalarda da yer bulan hizmet belirlenmesi davası açılarak kişilerin bu süreleri de primlerine ekletmesi olası duruma geliyor. İş mahkemesine açılacak dava ile belirli tarihlerde sigortasız çalışmasından doğan mağduriyetin belirlenmesi amacıyla SGK'ya karşı söz hususu sürelerin belirlenmesini sağlayabilecekler.
İlk işe giriş tarihi bilhassa emeklilik amacıyla öneme alınan en esas unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Yasalarda oluşturulan düzenlemeler nedeniyle prim ve yaş şartları da değişiklik gösteriyor. Genellikle primleri geç bildirilenlerin emeklilik hakkı amacıyla alakalı kurumlara başvuru ederek eksik primlerinin teşhis edilecek haklarını almaları olası duruma getirilmiştir.
Borçlanma Yoluyla Eksik Primler Tamamlanabilecek
Hizmet belirlenmesi kapsamında emeklilik amacıyla ilaveten bayan ve erkek sigortalı çalışanlar amacıyla değişik tip uygulamalar da yapılmaktadır. Askerlik, doğum ya da vatan dışında hayata sürelerinin borçlanma tekniği ile primlere eklenmesi yardımıyla erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Mevcut sürelerin teşhis edilmesinin sonrasında güncel asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamalar kapsamında borçlanma oranlar da belirleniyor.
Vatandaşların emekli olması amacıyla lüzumlu primlerinin bildirilmemesi ya da eksik olması halinde çoğu formül uygulanabiliyor.