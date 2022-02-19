SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İki ikramiye müjdesi! Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı?

ING BANK

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 1.675 TL,

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 2.100 TL,

2.500 TL ve üzeri ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Hem de emekli yakını getirenler toplamda 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

TEB BANKASI

Emekli maaşını 36 ay vaktince TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt vakti vaktince en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları hedefiyle 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üzerindekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.