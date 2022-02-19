SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İki ikramiye müjdesi! Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı?

İlk defa 2018 senesinde emeklilere dağıtılmaya başlayan bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan bayramlarından evvel her sene iki defa olmak üzere, ödeme kapsamında yer alan kişilerin hesaplarında yatırılıyor. Emekli, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve daha çoğu değişik kesimden insanın yararlandığı ikramiye ödemelerinde 2022 senesinde yeni miktarın artıp artmadığı ise merak konusu. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete gelen yüksek zam oranlarının sonrasında bayram ikramiyelerde yeni oranlar ön görü edilmeye başladı.
2020 senesine kadar 1.000 TL olarak verdiği bayram ikramiyeleri, bu tarihten sonra her Ramazan ve Kurban bayramı evvel 2021 senesinden itibaren 1.100 TL olarak ödenmeye başladı. Ancak çoğu ücrette oluşturulan yeni zam oranları ardından bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bayram ikramiyesi alan geniş bir kesim doğrultusundan 2022 senesinde ikramiye oranlarının da artırılması talep ediliyor.
Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenecek?
2022 senesi amacıyla şimdilik bayram ikramiyelerinin artıp artmadığı belli değil. Henüz 1.100 TL olarak ödenmesi beklenilen ikramiyeler kapsamında yalnızca emekliler yararlanmıyorlar.
Birçok değişik kesimden vatandaşın yararlandığı bayram ikramiyeleri amacıyla yurttaşların yeni sene amacıyla beklentileri de bir hayli artmış durumda.
Emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere çoğu ücrete oluşturulan yeni zamlar ardından kısa bir vakit içerisinde bayram ikramiyeleri amacıyla yeni zam oranlarının açıklanması bekleniyor.