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    • SGK
    • 19.02.2022 15:14
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    • 19.02.2022 15:14
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    SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İki ikramiye müjdesi! Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı?

    Her sene emekli ve SGK doğrultusundan tespit edilen vatandaşlar bağlamında dini bayramlar evvelinde yapılan ikramiye ödemelerinde de yeni oranlar meydana çıktı. 2022 emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin sonrasında milyonlarca vatandaşa ek ikramiyelerde de artış yapılmasını istiyor. 1.000 TL olarak ödemeye başlanan emekliye bayram ikramiyelerinde yeni oranlar pek çok birey doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte 2022 bayram ikramiyesi ve emekli maaşları...

    takvim.com.tr
    İki ikramiye müjdesi! Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı?

    İlk defa 2018 senesinde emeklilere dağıtılmaya başlayan bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan bayramlarından evvel her sene iki defa olmak üzere, ödeme kapsamında yer alan kişilerin hesaplarında yatırılıyor. Emekli, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve daha çoğu değişik kesimden insanın yararlandığı ikramiye ödemelerinde 2022 senesinde yeni miktarın artıp artmadığı ise merak konusu. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete gelen yüksek zam oranlarının sonrasında bayram ikramiyelerde yeni oranlar ön görü edilmeye başladı.

    2020 senesine kadar 1.000 TL olarak verdiği bayram ikramiyeleri, bu tarihten sonra her Ramazan ve Kurban bayramı evvel 2021 senesinden itibaren 1.100 TL olarak ödenmeye başladı. Ancak çoğu ücrette oluşturulan yeni zam oranları ardından bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bayram ikramiyesi alan geniş bir kesim doğrultusundan 2022 senesinde ikramiye oranlarının da artırılması talep ediliyor.


    Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenecek?

    2022 senesi amacıyla şimdilik bayram ikramiyelerinin artıp artmadığı belli değil. Henüz 1.100 TL olarak ödenmesi beklenilen ikramiyeler kapsamında yalnızca emekliler yararlanmıyorlar.

    Birçok değişik kesimden vatandaşın yararlandığı bayram ikramiyeleri amacıyla yurttaşların yeni sene amacıyla beklentileri de bir hayli artmış durumda.

    Emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere çoğu ücrete oluşturulan yeni zamlar ardından kısa bir vakit içerisinde bayram ikramiyeleri amacıyla yeni zam oranlarının açıklanması bekleniyor.

        2022 senesinde da iki bayram evvel ikramiye ödemesi alacak kümeler şunlardır:

        Tüm SGK Emeklileri

        Şehit ve Gazi Yakınları

        Ölüm Aylığı Alanlar

        Köy Korucuları

        Şeref Aylığı Alanlar

        Şampiyon Sporcular

        Vazife ve Harp Malulleri

        2022 Emekli Promosyonları

        İŞ BANKASI

        2020/2023 devresi amacıyla Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen bütün emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplamaları yapılır ve 3 yıllığına peşin olarak;

        1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.750 TL,

        1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.875 TL,

        2.500 TL ve üzerinde maaşlar amacıyla 2.000 TL

        YAPIKREDİ

        Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.

        AKBANK

        Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara ise 2.500 TL promosyon ödüyor.

        HALKBANK

        1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

            ING BANK

            1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

            1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 1.675 TL,

            1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 2.100 TL,

            2.500 TL ve üzeri ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Hem de emekli yakını getirenler toplamda 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

            TEB BANKASI

            Emekli maaşını 36 ay vaktince TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt vakti vaktince en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları hedefiyle 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

            DENİZBANK

            Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üzerindekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

            ŞEKERBANK

            Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit gereksinimlerini Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.

            FİNANSBANK

            Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaşını taşıyana ayda iki kere diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme, internet bankacılığından ücretsiz EFT/TL havale gibi avantajlar sağlıyor.

            ZİRAAT BANKASI

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

            VAKIFBANK

            1.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl hedefiyle toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

            GARANTİ BBVA

            Emekli maaşını bankadan alanlara 2.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. Emekli yakınlarını davet eden bütün Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı hedefiyle 250 TL nakit ödül veriyor.
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