SGK'dan emekli olamayanlara toplu para iadesi açıklandı! Emekli geri ödeme başvurusu nasıl yapılır? Geri ödemesi şartları...

Emekli geri ödemesi olarak bilinen toptan ödeme, sigortalı olarak belirli sürelerde çalışan ve gerekli yaş, prim ve sigortalılık sürelerinden birini sağlayamaması nedeniyle normal süreler için emekli olamayan kişilerin başvurabildikleri bir yöntemdir. SGK toptan ödeme uygulaması kapsamında, yaş şartını sağladığı halde prim gün sayısı veya sigortalılık sürelerini karşılayamayanlarının ardan hak sahipleri tarafından bu yönteme başvurulması mümkündür. Böylece yatan primleri kadarının toplu olarak sigortalı kişiye geri ödenmesi sağlanmaktadır. SSK ve Bağ Kur kapsamında yer alan kişilerin bu ödemelerden yararlanmasının yanı sıra memurlarda ise kesenek iadesi şekilde geri ödeme yapılabilmektedir.