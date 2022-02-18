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    • SGK
    • 18.02.2022 15:46
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    • 18.02.2022 15:54
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    SGK'dan emekli olamayanlara toplu para iadesi açıklandı! Emekli geri ödeme başvurusu nasıl yapılır? Geri ödemesi şartları...

    Türkiye’deki mevcut uygulamaya göre emekli olmak için vatandaşların prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Yaş şartı dışında diğer şartları sağlamasına rağmen emekli olamayanlar ise SGK üzerinden sigortadaki paralarını geri alabilmektedir. SGK tarafından emekli olamayan kişiler için yapılan toptan prim geri ödemesi ile emekli olamamasına rağmen SGK üzerinde biriken paralarını geri almaları sağlanmaktadır. Bu nevi emeklilik ikramiyesi gibi görülen emeklilik geri ödemesi ile vatandaşların emekli olamasa bile ödenen primleri nispetinde para almaları sağlanacak. İşte SGK toptan ödeme sorgulama ve SGK toptan ödeme talebi detayları…

    takvim.com.tr
    Toplu para iadesi yapılacak!

    Emekli geri ödemesi olarak bilinen toptan ödeme, sigortalı olarak belirli sürelerde çalışan ve gerekli yaş, prim ve sigortalılık sürelerinden birini sağlayamaması nedeniyle normal süreler için emekli olamayan kişilerin başvurabildikleri bir yöntemdir. SGK toptan ödeme uygulaması kapsamında, yaş şartını sağladığı halde prim gün sayısı veya sigortalılık sürelerini karşılayamayanlarının ardan hak sahipleri tarafından bu yönteme başvurulması mümkündür. Böylece yatan primleri kadarının toplu olarak sigortalı kişiye geri ödenmesi sağlanmaktadır. SSK ve Bağ Kur kapsamında yer alan kişilerin bu ödemelerden yararlanmasının yanı sıra memurlarda ise kesenek iadesi şekilde geri ödeme yapılabilmektedir.

    Emekli Geri Ödeme Parası Alma Şartları

    Emekli geri ödemesini almak için ilgili mevzuata göre iki temel şart aranmaktadır. Bu şartlardan ilki sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmaktır. Bağ Kur kapsamında da herhangi bir faaliyet yürütmüyor olmak aranan birinci şart olarak sıralanabilir.

    Bu kapsamda aranan ikinci şart ise emeklilik için gereken üç şarttan en az ikisini karşılamış olmaktır. Söz konusu iki şart ise sigortalılık yılı ve yaş şartlarıdır. Erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl olarak belirlenen bu şartın dışında yaş şartını da sağlayanlar toplu ödeme alabilecektir.

        Emekli Geri Ödemesi Kimlere Yapılır?

        Sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamasına rağmen eksik primleri nedeniyle emekli olmayanların yararlanabildiği bu uygulama kapsamında hak sahiplerinin doğrudan yararlanması mümkündür. Ancak kişinin vefat etmesi durumunda bu haktan yasal mirasçılarının da yararlanması mümkündür. Vefat eden kişinin yakınlarının bu hatan yararlanması için ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) almıyor olması gerekmektedir.

        SGK tarafından toplu geri ödemenin yapılması için hak sahipleri veya kişinin yakınları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile başvuru yapmak gerekmektedir. Yapılan inceleme sonrasında geri ödeme almak için yeterli şartları sağlayan kişilerin hesaplarına söz konusu toplu ödeme yapılmaktadır.

        Emekli Geri Ödeme Sorgulama

        Emekli geri ödeme sorgulama işlemleri e – Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Toptan Ödeme Talebi sayfası üzerinden yapılabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve e – Devlet şifresi ile sisteme girerek işlem yapılabilir.
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        Haberler SGK SGK'dan emekli olamayanlara toplu para iadesi açıklandı! Emekli geri ödeme başvurusu nasıl yapılır? Geri ödemesi şartları...
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