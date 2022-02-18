SGK'dan emekli olamayanlara toplu para iadesi açıklandı! Emekli geri ödeme başvurusu nasıl yapılır? Geri ödemesi şartları...

Emekli geri ödemesi olarak bilinen toptan ödeme, sigortalı olarak belirli sürelerde çalışan ve gerekli yaş, prim ve sigortalılık sürelerinden birini sağlayamaması nedeniyle normal süreler için emekli olamayan kişilerin başvurabildikleri bir yöntemdir. SGK toptan ödeme uygulaması kapsamında, yaş şartını sağladığı halde prim gün sayısı veya sigortalılık sürelerini karşılayamayanlarının ardan hak sahipleri tarafından bu yönteme başvurulması mümkündür. Böylece yatan primleri kadarının toplu olarak sigortalı kişiye geri ödenmesi sağlanmaktadır. SSK ve Bağ Kur kapsamında yer alan kişilerin bu ödemelerden yararlanmasının yanı sıra memurlarda ise kesenek iadesi şekilde geri ödeme yapılabilmektedir.
Emekli Geri Ödeme Parası Alma Şartları
Emekli geri ödemesini almak için ilgili mevzuata göre iki temel şart aranmaktadır. Bu şartlardan ilki sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmaktır. Bağ Kur kapsamında da herhangi bir faaliyet yürütmüyor olmak aranan birinci şart olarak sıralanabilir.
Bu kapsamda aranan ikinci şart ise emeklilik için gereken üç şarttan en az ikisini karşılamış olmaktır. Söz konusu iki şart ise sigortalılık yılı ve yaş şartlarıdır. Erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl olarak belirlenen bu şartın dışında yaş şartını da sağlayanlar toplu ödeme alabilecektir.