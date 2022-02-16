Ve sonunda beklenen oldu! Bu yılın öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor! 10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı

Erkek çalışanlar amacıyla emeklilik yaşı hesabında sayılar 1999 evveli amacıyla ayrı, 1999 ile 2008 amacıyla ayrı ve 2008 ardından işçin ayrı hesaplanıyor. Hesaplamalarda ilk işe giriş tarihi kadar askerlik borçlanması da etkili oluyor. Çalışanlar aşağıda yer alan tabloya göre hangi tarihte emekli olabileceklerini hesaplayacaklar. 1999 yılı ve öncesinde işe girenler erken emekli olabiliyorlar. 1999 yılından önce işe girip sigorta yaptırmış olan vatandaşlara birkaç avantaj tanındı. Peki, erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkında yararlanabilir?
2022 ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA
2022 KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA