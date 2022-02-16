Ve sonunda beklenen oldu! Bu yılın öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor! 10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı

2022 YILINDA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ

Erkek çalışanlar ve bayan çalışanlar amacıyla ortak olan erken emeklilik formülleri bulunuyor. Bu formüller işe giriş tarihi, sağlık haline göre belirlenir.

3600 Günle Emeklilik; Eylül 1999 evveli ilk işe girenler amacıyla 15 sene ve 3600 günle emeklilik mevcut. Yaş şartının sağlanması gerek. Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği hususu ile alakalı en başta SGK müdürlüğünden bilgi alabilmek mümkün. 3600 günden emekli olmak amacıyla öncellikle kanunen belirlenmiş yaş koşulunu sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra eğer söz hususu ise hizmet birleştirme gerçekleştirmek son derece mühim çünkü hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün adedi da 3600 günü doldurmaya ya da 3600 günü geçerek daha çok emekli maaşı alabilmeye olanak tanıyor.

3600 günden emeklilik alakalı kanunla bir sefere mahsus olarak 31 Aralık 2011 tarihinden ince 3600 prim gününü doldurmuş çalışanlara özel bir hak olarak tanındı. Zira bu yasadan anında sonra da emeklilik yaşı hem kadınlarda hem erkeklerde kademeli olarak yükseltildi. Buna göre emeklilik koşulu 3600 prim gününü doldurduktan sonra erkeklerde 56'dan 60 yaşına kadınlarda ise 54 yaşından 58 yaşına kademeli olarak çıkarıldı.

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