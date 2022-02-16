Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 16.02.2022 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 10:57
    ABONE OL

    Detaylar şimdi geldi! Emekli maaşı olan herkese 1000 lira veriliyor! Herkes parasını anında ATM'den çekebilir

    Emeklilerin merakla araştırdığı promosyon kampanyalarıyla alakalı açıklama geldi. Bankalar emeli müşteri çekmek amacıyla yarışa girdi. Bu husus ile alakalı Kuveyt Türk bağlamında bir duyuru yayımlandı. Buna göre emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara bir defaya mahsus promosyon ödemesi uygulanacağı belirtilirken müracaat yapan emeklinin hesabına parasının 3 iş günü içerisinde aktarılacağı bildirildi. Öte yandan emekli maaşına ek destek alarak hiçbir şart ve geri ödeme koşulu olmadan emeklilerin ek desteklerden yararlanması sağlanacak. Sadece emekli maaşını taşımayı taahhüt eden vatandaşlara nakit desteği veriliyor. İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar…

    takvim.com.tr
    Detaylar şimdi geldi! Emekli maaşı olan herkese 1000 lira veriliyor!

    Emekli promosyon kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı. Buna göre emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara bir defaya mahsus promosyon ödemesi uygulanacağı belirtilirken müracaat yapan emeklinin hesabına parasının 3 iş günü içerisinde aktarılacağı bildirildi.

    1000 TL VERİLİYOR

    SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk Bankası bağlamında alan ve promosyon başvurusunda tespit edilen emekli vatandaşlara ödeme uygulanacağı bildirilen duyuruda "1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL" şeklinde ödeme uygulanacağı ifade edildi.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda yer alıyor

    Banka doğrultusundan oluşturulan duyuruda Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince Kuveyt Türk Bankası vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterli bulunduğu belirtilirken emekli maaşını Kuveyt Türk'e yeni taşıyan müşterilerin maaşlarını en az 1 defa bankadan aldıktan sonra, sahip olunan emekli maaş müşterilerine beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon müracaatında bulunmalarını takiben 3 iş günü ardından ödeme müşterinin hesabına gerçekleştirilmekte bulunduğu paylaşıldı.

    Kuveyt Türk doğrultusundan oluşturulan duyurunun devamında aniden çok emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları halinde maaşlarının toplamı öneme alınarak tek promosyon ödemesi uygulanacağı aktarıldı. Bununla birlikte maaşını bankaya taşıyan emeklinin ilk maaşını bankadan aldıktan sonra müracaat yapabileceği belirtilerek sahip olunan maaşını Kuveyt Türk'ten alan müşteri ise anında müracaat yapabileceği bildirildi.

        EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        Maaşlarını 3 yıllığına promosyon veren bankalara taşıyan çoğu emekli amacıyla 2022 senesi itibariyle bu vakit doldu. Sürenin dolmasının sonrasında tekrardan en yüksek promosyon civarlarına sahip bankaları incelemeye başlayan vatandaşlar ise yüksek oranları alabilmek amacıyla resmen sıraya girdiler. Hiçbir ek şart ve geri ödeme şartu olmadan en yüksek emekli promosyonunu alabilmek isteyeler 2.750 TL'ye kadar yüksek oranlardan yararlanabiliyor. Hem de çoğu bankacılık hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek.

        TEB 2.750 TL NAKİT PROMOSYON

        Emekli bankacılığına yönelik avantajlı hizmetleriyle öne çıkan TEB, 2.750 TL'ye varan nakit promosyon üstünlükleri ile yeni senede de kişilerin yanısıra olmaya devam ediyor. TEB'in 2.750 TL nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt etmelerinin sonrasında verecekleri 2 ya da üzeri otomatik fatura talimatı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Hem de emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit mükafat desteği de sunuluyor.

        Emekli maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.850 TL ödeme yapılırken, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.750 TL ek promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. TEB'in ilaveten emekli müşterileri amacıyla düşük faiz oranları ile avantajlı bireysel kredisi kampanyaları ve ilavetenlıklı bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır.

            ŞEKERBANK 3.000 TL EMEKLİ PROMOSYONU

            Şekerbank Emekli Müşteri Paketi kapsamında 3.000 TL'ye varan nakit promosyon mükafatı sunuyor. En yüksek promosyon seviyesine sahip Şekerbank ilaveten ilk aya özel yüzde 0 faiz oranları ile Tamamlayan Hesap fırsatından da yararlanabilecek. Maaşını ilk defa Şekerbank'a taşıyanlara özel sağlanan faydalar çoğu günlük bankacılık hizmetinin de makul şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

            3.000 TL'ye varan nakit promosyon desteği, başka bütün banka ATM'lerinden bedava maaş hesabına erişim ve prosedür yapma özgürlüğü ile sınırsız sayıda bedava havale ve EFT alternatifi de Şekerbank doğrultusundan bütün yeni emekli maaş müşterileri amacıyla yayılan faydalar arasında konumunu almayı başarmıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kabadayı paranoyak bir zihin
            Haberler SGK Detaylar şimdi geldi! Emekli maaşı olan herkese 1000 lira veriliyor! Herkes parasını anında ATM'den çekebilir
                SON DAKİKA