Detaylar şimdi geldi! Emekli maaşı olan herkese 1000 lira veriliyor! Herkes parasını anında ATM'den çekebilir

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Maaşlarını 3 yıllığına promosyon veren bankalara taşıyan çoğu emekli amacıyla 2022 senesi itibariyle bu vakit doldu. Sürenin dolmasının sonrasında tekrardan en yüksek promosyon civarlarına sahip bankaları incelemeye başlayan vatandaşlar ise yüksek oranları alabilmek amacıyla resmen sıraya girdiler. Hiçbir ek şart ve geri ödeme şartu olmadan en yüksek emekli promosyonunu alabilmek isteyeler 2.750 TL'ye kadar yüksek oranlardan yararlanabiliyor. Hem de çoğu bankacılık hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek.