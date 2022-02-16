Detaylar şimdi geldi! Emekli maaşı olan herkese 1000 lira veriliyor! Herkes parasını anında ATM'den çekebilir

Emekli promosyon kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı. Buna göre emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara bir defaya mahsus promosyon ödemesi uygulanacağı belirtilirken müracaat yapan emeklinin hesabına parasının 3 iş günü içerisinde aktarılacağı bildirildi.
1000 TL VERİLİYOR
SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk Bankası bağlamında alan ve promosyon başvurusunda tespit edilen emekli vatandaşlara ödeme uygulanacağı bildirilen duyuruda "1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL" şeklinde ödeme uygulanacağı ifade edildi.
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Banka doğrultusundan oluşturulan duyuruda Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince Kuveyt Türk Bankası vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterli bulunduğu belirtilirken emekli maaşını Kuveyt Türk'e yeni taşıyan müşterilerin maaşlarını en az 1 defa bankadan aldıktan sonra, sahip olunan emekli maaş müşterilerine beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon müracaatında bulunmalarını takiben 3 iş günü ardından ödeme müşterinin hesabına gerçekleştirilmekte bulunduğu paylaşıldı.
Kuveyt Türk doğrultusundan oluşturulan duyurunun devamında aniden çok emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları halinde maaşlarının toplamı öneme alınarak tek promosyon ödemesi uygulanacağı aktarıldı. Bununla birlikte maaşını bankaya taşıyan emeklinin ilk maaşını bankadan aldıktan sonra müracaat yapabileceği belirtilerek sahip olunan maaşını Kuveyt Türk'ten alan müşteri ise anında müracaat yapabileceği bildirildi.